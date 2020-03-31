Электромобиль "Лимпопо": советский прообраз Smart и Tesla

Сын советского конструктора Геннадия Хаинова - Даниил Хаинов - рассказал о планах восстановить советский электромобиль "Лимпопо".

Речь идет о городском автомобиле особо малого класса, который на 10 лет опередил семейство микролитражек Smart и имел в том числе и электрическую версию. Прототип автомобиля с экзотическим названием был сконструирован на базе общественного конструкторского бюро и отличался ценовой доступностью.

Многие идеи проекта действительно пересекались с концепцией немецкого Smart - "Лимпопо" был задуман как легкий автомобиль с мотоциклетным мотором или, как альтернатива, с электрической силовой установкой. При этом автомобиль представлял из себя буквально конструктор. Предполагалось, что даже не очень состоятельные автолюбители смогут купить набор для сборки и сконструировать "Лимпопо" у себя в гараже.

На видеоролике запечатлен один из таких прототипов, доживших до наших дней. Эта машина не доделана до конца, в основе конструкции лежит стальной трубчатый каркас, на который посажены стеклопластиковые панели. Сзади смонтировано два электромотора. Установка батарей предполагалась под сиденьями и частично - в заднем багажном отсеке. В салоне установлено два кресла, предусмотрен даже отопитель. В то же время автомобиль в последние годы простоял под открытым небом, а потому стеклопластиковые панели кузова имеют облезлую краску, царапины, а металлические элементы кузова и шасси оказались подвержены коррозии.

И вот теперь Даниил Хаинов пытается оживить недостроенный электромобиль, о чем также есть подробный отчет в интернете. В частности, он частично разбирает "Лимпопо" и демонстрирует электромотор, элементы рессорной подвески. Затем съемные элементы конструкции отправляются на реставрацию.

Уже в гараже, оценивая состояние агрегатов вместе с техническими специалистами, Даниил Хаинов приходит к выводу, что многие компоненты электрокара не рассчитаны на дальние поезди как по ресурсу, так и емкости. Пока это лишь прототип, который требует доводки. Но сын знаменитого конструктора планирует довести реставрацию, а, возможно, и оптимизацию машины до конца.

"Теперь дело за тем, чтобы подобрать и закупить нужные компоненты, и поставить уникальную машину на колеса", - отмечает он.

Напомним, что ранее "РГ" уже писала о еще одном реставрационном проекте Даниила Хаинова - восстановлении уникального российского внедорожника УАЗ-3128 "Астеро", созданном на базе УАЗ-3151 в мастерской конструктора Геннадия Хаинова. В свое время "Астеро" предлагался Ульяновскому заводу как гражданский проект по замене кузова на предприятии и был сертифицирован Министерством обороны, а не через московский институт ФГУП НАМИ.

Что же касается отца проекта Геннадия Хаинова, это без преувеличения знаменитый советский автомобильный конструктор. Интересно, что Геннадий Хаинов не имел профильного образования и являлся высококлассным инженером-"самодельщиком".

В 1985 году Геннадий и его товарищ и напарник Дмитрий Парфенов потрясали общественность экзотическим спорткаром "Лаура", собранном на агрегатах ВАЗ-2105 и моделей ЗАЗа. В 1986 году во время автомобильного фестиваля в Праге "Лауру" и ее авторов высоко оценил глава и основатель итальянского дизайн-ателье Bertone. Энтузиастов показали по телевидению, после этого на них обратило внимание правительство СССР.

Специально под Хаинова и Парфенова была организована Ленинградская лаборатория московского Научного автомоторного института (НАМИ), где буквально за год был создан минивэн "Охта", аэродинамичный дизайн этого минивэна потрясает до сих пор. В 90-е годы Геннадий Хаинов работал в собственной фирме Dragon Motor Company, которая занималась мелкосерийным производством автомобилей оригинального дизайна и конструкции.

Портфолио этой компании включало внедорожники AG Astero и Jump!, необычный стиль которых разработал лично Хаинов. Талантливый конструктор и дизайнер ушел из жизни в сентябре 2019 года. Проект восстановления "Лимпопо" - в том числе и дань памяти Даниила Хаинова своему отцу.