Коллекцию раритетных ГАЗ в идеальном состоянии продают за 200 млн рублей

Конструкторское бюро Смирнова выставило на продажу уникальную коллекцию раритетных моделей ГАЗ серии М, в числе которых первый в мире полноприводный седан, бронемобиль с макетом пулемёта Дегтярёва и реплика гоночного болида, установившего в своё время рекорд скорости СССР.

Коллекция, размещённая на сайте по продаже автомобилей "Авто.ру", включает в себя 8 автомобилей, которые прошли тотальную реставрацию. Два лота - трёхосные пикап ГАЗ-21 и пассажирский вариант ГАЗ-25. Если грузовичков было выпущено порядка ста экземпляров, то седанов - только шесть.

ГАЗ-61-73 по прозвищу "Забытый маршал" считается первым в мире полноприводным седаном, который изготавливался для высшего руководства армии. Ещё два экземпляра коллекции: полноприводные пикапы ГАЗ-61, судьбу которых решила Великая Отечественная война.

Единственная реплика (экземпляр, созданный в точном соответствии с чертежами оригинала) - ГАЗ-ГЛ-1, который является первым в Союзе заводским гоночным автомобилем. В 1938 году на таком был установлен рекорд скорости страны: 85-сильный движок позволил разогнаться до 147 км/ч.

Ранее "РГ" рассказывала о пикапе на базе "восьмёрки" с дизелем, полным приводом и огромным ковшом. Разработкой и создание машины занималось КБ Смирнова. Этот автомобиль до сих пор выставлен на продажу и по-прежнему оценивается в 2.5 миллиона рублей.