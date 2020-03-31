Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной вакциной

К такому выводу пришли ученые из Технологического института Нью-Йорка, опубликовавшие результаты своего исследования на сайте MedRxiv (сразу оговоримся, что это так называемый препринт научной статьи, работа еще не прошла рецензирование).

Эксперты уже не раз обращали внимание, что смертность от COVID-19 сильно отличается в разных странах. К примеру, если в Южной Корее она колеблется в районе одного процента от числа подтвержденных случаев, то в Италии превышает 10 процентов. Объяснения предлагаются разные: политика властей по смягчению последствий, инфраструктура здравоохранения, охват тестирования, возрастной состав населения (в группе риска - пожилые) и так далее.

Авторы этого исследования предположили, что дело может быть в вакцинации от туберкулеза с помощью БЦЖ (Бацилла Кальмета-Герена).

Ранее уже было доказано: эта вакцина помогает в борьбе с проказой, нетуберкулезными микобактериозами, используется при лечении рака мочевого пузыря и так далее. Обнаружилось, что страны, где БЦЖ не используется (в том числе Италия, Нидерланды, США), страдают от COVID-19 сильнее других, и наоборот.

В своей работе ученые учитывали государства с населением свыше миллиона человек, а также разделили страны на три группы по уровню благосостояния (предполагая, что в богатых странах здравоохранение развито лучше). Большинство бедных стран, применяющих вакцины БЦЖ, на момент исследования вообще не сообщали о смертельных случаях от COVID-19. Однако это, предположили авторы исследования, может быть связано с низким уровнем диагностики или сознательным искажением статистики, поэтому такие "аномалии" из расчета исключили.

Результат показал, что страны со средним и высоким уровнем дохода, где вакцинация от туберкулеза ведется многие годы, имеют гораздо более низкую смертность от нового коронавируса. Там, где БЦЖ начали использовать сравнительно недавно (например, Иран - 1984 год) смертность также довольно высока. Ученые считают: это подтверждает гипотезу, что вакцинация от туберкулеза в детском возрасте повышает защитные функции организма до старости.

Отметим, что на данный момент относительно низкая смертность от COVID-19 наблюдается также в России и других странах экс-СССР и Восточной Европы, где вакцинация с помощью БЦЖ стабильно ведется на протяжении многих лет.