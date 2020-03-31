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31.03.2020 06:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной вакциной

Текст: Алексей Иванов
Сильно отличающийся уровень смертности от коронавируса COVID-19 в разных странах может быть связан с тем, применяется ли там всеобщая вакцинация населения от туберкулеза.

К такому выводу пришли ученые из Технологического института Нью-Йорка, опубликовавшие результаты своего исследования на сайте MedRxiv (сразу оговоримся, что это так называемый препринт научной статьи, работа еще не прошла рецензирование).

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Эксперты уже не раз обращали внимание, что смертность от COVID-19 сильно отличается в разных странах. К примеру, если в Южной Корее она колеблется в районе одного процента от числа подтвержденных случаев, то в Италии превышает 10 процентов. Объяснения предлагаются разные: политика властей по смягчению последствий, инфраструктура здравоохранения, охват тестирования, возрастной состав населения (в группе риска - пожилые) и так далее.

Авторы этого исследования предположили, что дело может быть в вакцинации от туберкулеза с помощью БЦЖ (Бацилла Кальмета-Герена).

Ранее уже было доказано: эта вакцина помогает в борьбе с проказой, нетуберкулезными микобактериозами, используется при лечении рака мочевого пузыря и так далее. Обнаружилось, что страны, где БЦЖ не используется (в том числе Италия, Нидерланды, США), страдают от COVID-19 сильнее других, и наоборот.

В своей работе ученые учитывали государства с населением свыше миллиона человек, а также разделили страны на три группы по уровню благосостояния (предполагая, что в богатых странах здравоохранение развито лучше). Большинство бедных стран, применяющих вакцины БЦЖ, на момент исследования вообще не сообщали о смертельных случаях от COVID-19. Однако это, предположили авторы исследования, может быть связано с низким уровнем диагностики или сознательным искажением статистики, поэтому такие "аномалии" из расчета исключили.

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Результат показал, что страны со средним и высоким уровнем дохода, где вакцинация от туберкулеза ведется многие годы, имеют гораздо более низкую смертность от нового коронавируса. Там, где БЦЖ начали использовать сравнительно недавно (например, Иран - 1984 год) смертность также довольно высока. Ученые считают: это подтверждает гипотезу, что вакцинация от туберкулеза в детском возрасте повышает защитные функции организма до старости.

Отметим, что на данный момент относительно низкая смертность от COVID-19 наблюдается также в России и других странах экс-СССР и Восточной Европы, где вакцинация с помощью БЦЖ стабильно ведется на протяжении многих лет.

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