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31.03.2020 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю обвинило главу запрещенной в РФ экстремистской организации "меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года и публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации в 2015-м. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Эти массовые беспорядки сопровождались насилием, а преступные публичные призывы - использованием средств массовой информации (часть 1 статьи 212, часть 2 статьи 280.1, часть 1 статьи 280.1 УК РФ).

Следователи управления по расследованию особо важных дел установили, что 25 февраля 2014 года Чубаров, намереваясь сорвать внеочередное заседание сессии Верховного совета Автономной Республики Крым, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания крымского парламента.

- Сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство", - напомнили в пресс-службе. - В результате организованных беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета, не менее 80 крымчанам причинены травмы, двое из них скончались.

В сентябре 2017 года Верховный суда РК признал Чийгоза виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Центральный райсуд Симферополя признал еще несколько членов меджлиса виновными в участии в массовых беспорядках и назначил им всем наказания в зависимости от степени вины.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Также следствие установило, что весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов призывал к осуществлению экстремистской деятельности против интересов РФ, а также присоединению Республики Крым к территории Украины, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, осенью 2015 года на территории Херсонской области Украины, выступая перед гражданами в рамках им же организованной "продовольственной блокады", вновь высказывал призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства совершенных преступлений, допрашивает свидетелей и очевидцев. Руководство крымского главка СК контролирует расследование.

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