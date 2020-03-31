В Сочи число туристов сократилось до 12,5 тысячи человек

За прошедшие сутки из Сочи выехали еще почти девять тысяч туристов из-за угрозы распространения коронавируса.

"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тысяч отдыхающих, вчера их число сократилось вдвое - до 21 тысячи, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте мэрии Сочи. - Сегодня статистика показывает уже чуть больше 12,5 тысячи гостей. Около 8 040 из них проживает в санаториях, еще около 4,5 тысячи - в гостиницах".

Как уже сообщалось, с 28 марта по первое июня запрещено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и другие средства размещения Сочи. Туристы могут остаться на курорте до истечения срока путевки в режиме самоизоляции.

- Мы с уважением относимся к нашим гостям, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Но перед всей страной сейчас стоит задача - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы временно призываем россиян не приезжать в Сочи и провести это время дома.

За прошедшие сутки из Сочи вылетело почти 6,7 тысячи человек, на поездах отправились около двух тысяч. Границы постов Магри и Псоу на выезд за пределы курорта пересекли около девяти тысяч автомобилей.

С сегодняшнего дня на Кубани введен режим самоизоляции. В регионе полностью закрыты парки, скверы, набережные. Также прекращена работа ярмарок, рынков, всех магазинов, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости.