Володин назвал основные меры принятых "антивирусных" законов

Новости

Видео: попытались поднять перевернувшийся джип, но что-то пошло не так 13:01
Аферисты обокрали сидящего на карантине актера Алексея Жеребцова 13:00
Болгария отложила вступление в еврозону из-за коронавируса 12:56
Курганца оштрафуют за фейк в соцсетях о количестве заболевших COVID-19 12:52
Лукашенко заявил об отсутствии оснований для переноса президентских выборов 12:51
Под Калининградом обнаружили три авиабомбы времен войны 12:50
Украина может ослабить карантин, чтобы спасти экономику 12:47
На Среднем Урале подтвердили COVID-19 еще у девяти человек 12:47
Москвичей призвали не сдавать в аренду собак для выхода из дома 12:46
Управляющие компании Москвы могут получить лицензии дистанционно 12:46
В Пензе скончался 75-летний мужчина с коронавирусом 12:45
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах бабушки 12:42
Курганские родители заплатят штраф, если их детей увидят на улице 12:42
В Удмуртии ввели режим самоизоляции 12:39
Главой контрразведки MI5 в Британии стал куратор по "делу Скрипалей" 12:31
В Якутске выпишут первого выздоровевшего от коронавируса 12:25
В Сочи число туристов сократилось до 12,5 тысячи человек 12:25
Нижегородка предстанет перед судом за отравление школьников 12:25
Республика Коми перешла на режим самоизоляции 12:25
Почему российский истребитель пятого поколения назвали Су-57 12:25
На АЭС "Фукусима" возникла новая проблема с радиацией 12:24
В Чебоксарах отца осудили на пять лет за избиение дочери ремнем 12:24
В Испании ограничили число родственников на похоронах 12:21
В Red Bull предлагали специально заразить пилотов коронавирусом 12:21
В Австралии резко увеличили штрафы за несоблюдение самоизоляции 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 12:31
Рубрика: Власть

Володин назвал основные меры принятых "антивирусных" законов

Текст: Татьяна Замахина
На пленарном заседании Госдума оперативно приняла пакет законов, направленных на исполнение инициатив президента РФ по поддержке граждан и экономики страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги насыщенного пленарного дня.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

- Несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами Госдумы, обсуждались политическими фракциями, все они сошлись в необходимости их поддержать, - отметил глава нижней палаты.

Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации, подчеркнул он.

Госдума дала право правительству предоставлять отсрочку по налогам

- Обеспечение им дополнительных выплат, пособий семьям с детьми, выплаты по больничным, которые в соответствии с принятыми законами теперь не могут быть ниже минимального размера труда, - назвал социальные меры Володин.

Как ранее поручил президент, семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать в течение 3 месяцев по 5000 рублей за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Принятым законом до 1 октября приостанавливается обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок.

Вячеслав Володин также обратил внимание на то, что другим принятым документом предоставлены дополнительные полномочия правительству. Одобрена также поддержка региональных бюджетов, которые будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Речь идет о переносе бюджетных платежей 2020 года за 2024 год, пояснил глава нижней палаты. Объем составляет 78 млрд рублей. "Это ощутимая помощь регионам, которые должны были выплачивать эти средства в текущем году, - подчеркнул Володин. - Теперь они могут их направлять, в том числе, на решение задач, которые стоят перед нашей страной в плане защиты граждан. И в каждом регионе своя ситуация, она имеет свои особенности. И эти средства можно будет использовать для того, чтобы помогать людям, предприятиям малого и среднего бизнеса. Но и самое главное, нужно сегодня помогать нашей медицине, врачам. Они сегодня находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией, они делают все для того, чтобы оказывать помощь людям".

По его словам, одним из принятых законов правительству дается также право оперативно направлять средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Причем без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Одновременно, усиливается парламентский контроль за такими решениями.

Все предложения по перераспределению средств будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую войдут семь депутатов Госдумы и семь членов Совфеда.

Фото: iStock
Госдума разрешила всем регионам вводить налог для самозанятых

Кроме того, сегодня были приняты поправки в КоАП и УК РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Они предусматривают как штрафы, так и реальные сроки вплоть до семи лет лишения свободы, если нарушение привело к гибели людей.

- Уверен, что эти поправки будут носить прежде всего профилактический и упреждающий характер, - подчеркнул глава нижней палаты. - От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных и близких.

Вячеслав Володин, кроме того, ответил на вопрос журналистов, не слишком ли серьезно наказание до 5 лет лишения свободы за опасные фейки о коронавирусе. Такой закон тоже был принят сегодня.

- Знаете, иногда слова не только ранят, но и убивают, - прокомментировал спикер. - Давайте исходить из того, что ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Весь мир борется с этими вызовами. Что касается наказания, во всех других странах, это уже принято. Будем бережно относиться друг к другу, делать все, чтобы не навредить, тогда не нужно будет ходить по судам и отвечать за содеянное.

Он резюмировал, что все эти инициативы помогут защитить наших граждан и реализовать поручения президента РФ.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Умер драматург Леонид Зорин
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента