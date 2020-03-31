Володин назвал основные меры принятых "антивирусных" законов

- Несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами Госдумы, обсуждались политическими фракциями, все они сошлись в необходимости их поддержать, - отметил глава нижней палаты.

Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации, подчеркнул он.

- Обеспечение им дополнительных выплат, пособий семьям с детьми, выплаты по больничным, которые в соответствии с принятыми законами теперь не могут быть ниже минимального размера труда, - назвал социальные меры Володин.

Как ранее поручил президент, семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать в течение 3 месяцев по 5000 рублей за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Принятым законом до 1 октября приостанавливается обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок.

Вячеслав Володин также обратил внимание на то, что другим принятым документом предоставлены дополнительные полномочия правительству. Одобрена также поддержка региональных бюджетов, которые будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Речь идет о переносе бюджетных платежей 2020 года за 2024 год, пояснил глава нижней палаты. Объем составляет 78 млрд рублей. "Это ощутимая помощь регионам, которые должны были выплачивать эти средства в текущем году, - подчеркнул Володин. - Теперь они могут их направлять, в том числе, на решение задач, которые стоят перед нашей страной в плане защиты граждан. И в каждом регионе своя ситуация, она имеет свои особенности. И эти средства можно будет использовать для того, чтобы помогать людям, предприятиям малого и среднего бизнеса. Но и самое главное, нужно сегодня помогать нашей медицине, врачам. Они сегодня находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией, они делают все для того, чтобы оказывать помощь людям".

По его словам, одним из принятых законов правительству дается также право оперативно направлять средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Причем без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Одновременно, усиливается парламентский контроль за такими решениями.

Все предложения по перераспределению средств будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую войдут семь депутатов Госдумы и семь членов Совфеда.

Кроме того, сегодня были приняты поправки в КоАП и УК РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Они предусматривают как штрафы, так и реальные сроки вплоть до семи лет лишения свободы, если нарушение привело к гибели людей.

- Уверен, что эти поправки будут носить прежде всего профилактический и упреждающий характер, - подчеркнул глава нижней палаты. - От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных и близких.

Вячеслав Володин, кроме того, ответил на вопрос журналистов, не слишком ли серьезно наказание до 5 лет лишения свободы за опасные фейки о коронавирусе. Такой закон тоже был принят сегодня.

- Знаете, иногда слова не только ранят, но и убивают, - прокомментировал спикер. - Давайте исходить из того, что ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Весь мир борется с этими вызовами. Что касается наказания, во всех других странах, это уже принято. Будем бережно относиться друг к другу, делать все, чтобы не навредить, тогда не нужно будет ходить по судам и отвечать за содеянное.

Он резюмировал, что все эти инициативы помогут защитить наших граждан и реализовать поручения президента РФ.