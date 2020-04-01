Авторынок в Европе упал до минимума 2015 года. Golf больше не бестселлер

Аналитическое агентство Jato Dynamic опубликовало отчёт о продажа новых автомобилей в Европе по итогам февраля. И это самые низкие месячные показатели с 2015 года.

Если сравнивать с февралём прошлого года, то падение составило 7%: в Европе было реализовано 1 063 264 автомобиля. Фелипе Муньос (аналитик агентства) говорит, что этот результат не должен пугать, потому что в будущем ситуация будет заметно хуже. Хотя бы потому, что в феврале автомобильная промышленность Европы ещё не пострадала от карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

В прошлом месяце в Европе было отмечено значительное повышение спроса на электрифицированные транспортные средства: они разошлись тиражом 135 500 экземпляров. В феврале 2019 года результаты были заметно скромнее - 75 400 единиц. Лидером по количеству электрокаров и гибридов является Норвегия, в которой на долю регистрации таких машин приходилось 75%. За ней следуют Швеция - 33%, Финляндия - 31%, Нидерланды - 22%, замыкает список Венгрия - 17%.

Ещё одна интересная тенденция: сокращение спроса на автомобили сегмента SUV, которое аналитики объясняют повышением интереса к машинам с альтернативными силовыми установками. В январе-феврале 2020 года было куплено на 1.4% кроссоверов и внедорожников меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что продажи компактных SUV чуть просели, в то время как спрос на более крупных представителей сегмента повысился.

И главная сенсация прошлого месяца: Volkswagen Golf уступил место бессменного бестселлера Renault Clio. Справедливости ради стоит отметить, что разрыв небольшой: 24 914 против 24 735 экземпляров модели. Эксперты считают, что главенство "француза" будет недолгим и объясняют "поражение" немецкого седана тем, что Clio представлен на рынке гораздо дольше, чем модель Volkswagen. То есть Clio уже успели распробовать, а к Golf отношение пока настороженное, особенно на фоне сообщений проблем с безопасностью.

Заметно вырос спрос на седаны BMW 3 Series (+73% по отношению к февралю 2019 года) и Volkswagen Passat (+54%), также европейцы активно покупали компактные авто: Fiat Panda (+10%), Opel Corsa (+7%), Peugeot 208 (+7%), который, напомним, завоевал титул "Автомобиль года", Fiat 500 (+15%).

В ближайшие дни Ассоциация европейского бизнеса опубликует отчёт о продажах автомобилей в России. Можно предположить, что февраль ознаменуется резким увеличением спроса, за которым последует ощутимая деградация.