1) Я живу в России, а мои пожилые родители - в Беларуси. Как я могу к ним добраться и пустят ли меня обратно в Россию?

К сожалению, проведать своих родителей и других родственников, проживающих в Беларуси, нельзя. С 30 марта временно ограничено движение через российскую границу. Эта мера касается обычных граждан, она не распространяется на дипломатов, сотрудников международных организаций, водителей дальнобойщиков, летчиков… Как только позволит обстановка, эта мера будет отменена, и при соблюдении определенных условий можно будет посетить родственников в Беларуси. Но опять-таки не всем. До 1 мая 2020 года выехать, а затем вернуться в Россию смогут белорусы, которые имеют вид на жительство в России; белорусы, которые не имеют ВНЖ, но являются близкими родственниками россиян (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами и попечителями), а также в связи со смертью близких родственников.

2) Сохраняется ли авиа и железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью?

Росавиация с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Авиакомпания "Белавиа" в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран с 31 марта по 30 апреля тоже приостановила полеты в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево). Ранее авиакомпания приостановила вылеты в другие регионы России. Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

На момент подписания номера из Москвы до Минска можно было купить билеты на два поезда: фирменный белорусский поезд №001Б Москва - Минск, стоимость плацкарта от 3657 рублей и российский фирменный поезд №0294 "Янтарь", но плацкартных мест не было, только купе - стоимость от 8545 рублей. Также можно было купить билеты на белорусский поезд из Санкт-Петербурга №051Б до Бреста, стоимость плацкарта - от 3955 рублей. Как поясняет РЖД, билеты из России в Беларусь беспрепятственно могут покупать как россияне, так и белорусы. А вот из Беларуси могут выехать только россияне.

3) Меняется ли что-либо для белорусов, которые сейчас работают в России? Нужно ли им, например, получать вид на жительство?

Белорусы, работающие в России, имеют равные с россиянами социально-трудовые права. На них в полном объеме распространяется действие Трудового кодекса РФ. Поэтому для белорусов, которые сейчас официально работают в России, ничего не меняется, получать вид на жительство необязательно, необходима только регистрация. Без нее белорусы могут находиться в России до 90 дней. Как пояснило МВД России, иностранные граждане, в том числе и белорусы, могут продлить срок временного пребывания на территории России. Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме.

4) Будет ли оказана медпомощь белорусу в России и, соответственно, россиянину в Беларуси и в каком объеме? Будут ли лечить от коронавируса?

Белорусы, постоянно проживающие в России, так же, как и россияне, постоянно проживающие в Беларуси (имеют вид на жительство), имеют право на полный объем бесплатного лечения в госучреждениях здравоохранения по месту жительства. То же самое при работе по трудовому договору.

Белорусы, у которых нет полиса ОМС и не оформлена страховка добровольного медицинского страхования, имеют право на получение в России бесплатной скорой медицинской помощи и медпомощи в случае возникновения у них заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Коронавирус - это тот самый случай. Кроме того, как ранее заявляли в секретариате вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, все находящиеся в России иностранцы, у которых медики диагностируют коронавирусную инфекцию, будут помещены на лечение в российские стационары до полного выздоровления.

В Беларуси все медицинские учреждения работают сейчас в штатном режиме. В случае заболевания россиянина коронавирусом ему будет оказана там вся необходимая медицинская помощь.

5) В этом году ожидалась отмена роуминга между Россией и Беларусью. Как идет работа?

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства продолжается. На прошлой неделе в формате видеоконференции прошло совещание с представителями профильных министерств России и Беларуси, а также с операторами связи двух стран. Провел совещание замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов. Он заявил, что необходимо придать импульс этой работе для соблюдения запланированных сроков, и призвал коллег с белорусской стороны ускорить работу по отмене роуминга.

6) Поменялась ли политика сотовых операторов в России и Беларуси в связи с пандемией?

Поменялась: ведущие российские и белорусские мобильные операторы меняют условия предоставления услуг. Так с 19 марта оператор сотовой связи А1 во взаимодействии с МИД Беларуси запустил для своих абонентов, в том числе в роуминге, возможность бесплатно звонить на "горячие линии" белорусских дипмиссий.

Российские сотовые операторы МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2 решили не ограничивать абонентам доступ к услугам связи, включая мобильный интернет и голосовые звонки, при отрицательном балансе. Также операторы увеличили лимиты звонков в роуминге и предоставили возможность бесплатных звонков на "горячую линию".

7) Будут ли продолжены поставки белорусской продукции в российские регионы и, наоборот, российской в Беларусь?

Закрытие границ Россией не должно серьезно повлиять на поставки товаров, так как запрет на выезд и въезд не распространяется на грузовой транспорт.

Более того, правительство России утвердило план действий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. В числе мер - установление "зеленого коридора" в отношении импорта товаров первой необходимости и продовольствия. Ограничения экспорта товаров в Беларусь нет. Так что, будет ли на полках российских магазинов белорусская продукция и наоборот, зависит от самих предприятий и их возможностей работы в условиях пандемии коронавируса.

8) Как и в какие сроки будут проходить выпускные экзамены в России и Беларуси, в частности ЕГЭ и ЦТ?

Минпросвещения России приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Также перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов - с 22 мая на 9 июня.

В Беларуси решение о переносе централизованного тестирования (ЦТ) и вступительной кампании пока не принималось. Регистрация на ЦТ в 2020 году продлится со 2 мая по 1 июня включительно. Первое тестирование назначено на 13 июня - с этой даты с шагом в один день будут проходить испытания по основным предметам школьной программы. В июле начнется вступительная кампания в вузы.

9) Что поменяется в сроках и системе проведения вступительной кампании в вузы России и Беларуси?

Уже известно, что в России вступительные экзамены в вузы пройдут на две-четыре недели позже обычного, а подать документы в вуз можно будет удаленно - с помощью нового сервиса "Поступи в вуз онлайн". Изначально планировалось, что поступить удаленно можно будет в 50 высших учебных заведений РФ, но в настоящее время рассматривается возможность расширения списка. Также известно, что бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысячи.

В Беларуси корректировать сроки вступительной кампании в вузы пока не планируют. На уровень высшего образования прием с учетом всех этапов ЦТ начнется 16 июля. Завершить зачисление на уровень высшего образования планируется до 10 августа, среднего специального - до 18-го, профессионально-технического - до 24 августа (без учета заочной формы получения образования).

10) Состоится ли в этом году международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В соответствии с этим распоряжением основные мероприятия пройдут с 16 по 20 июля. В этом году для участников и гостей из 73 государств мира предусмотрен безвизовый порядок въезда в страну. Пропуском станет билет на мероприятия фестиваля. Первый этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 21 февраля, второй - 21 марта. Торжественная церемония международного форума запланирована в Летнем амфитеатре на 16 июля, а закрытия - 20 июля. Традиционно в рамках фестиваля пройдет и День Союзного государства. В этом году он запланирован на 17 июля.