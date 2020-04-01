Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.04.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Дизайн нового Nissan X-Trail раскрыли патентные изображения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В базе национального института промышленной собственности Бразилии появились изображения кроссовера Nissan. Судя по всему, перед нами новый X-Trail.

Фото: Виктор Смеюха
Кроссовер Nissan меньше Juke получил имя Magnite

Ранее "РГ" публиковала фото прототипов X-Trail в камуфляже, сквозь которые проглядывалась оптика и форма решётки радиатора. Автомобиль на патентных изображениях похож на тестовую машину. Единственное, что у последней фары, расположенные во втором ярусе, выглядят шире. Не исключено, что это особенность комплектации.

Nissan X-Trail получит совершенно новый кузов с минимумом элементов от текущего поколения. Это можно заметить по линиям сопряжения элементов: капота, стоек, крыльев, бамперов и других.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Известно, что у новинки будет цифровая приборная панель, большой экран мультимедиа, поворотный контроллер режимов работы трансмиссии и селектор выбора режима движения джойстикового типа.

Фото: www.autocar.co.uk
Новый Nissan Qashqai: первые изображения

Новый X-Trail, вероятнее всего, оснастят прежним бензиновым 2.5 V6 в паре с вариатором. Также кроссоверу прочат турбомотор с переменной степенью сжатия (VC-Turbo) разработки Infiniti и гибридную силовую установку.

В связи со сложившейся ситуацией в мире премьеру новинки с большой долей вероятности проведут онлайн. Пока компания не публиковала тизеры, традиционно предшествующие официальному дебюту автомобиля.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan