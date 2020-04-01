Дизайн нового Nissan X-Trail раскрыли патентные изображения

В базе национального института промышленной собственности Бразилии появились изображения кроссовера Nissan. Судя по всему, перед нами новый X-Trail.

Ранее "РГ" публиковала фото прототипов X-Trail в камуфляже, сквозь которые проглядывалась оптика и форма решётки радиатора. Автомобиль на патентных изображениях похож на тестовую машину. Единственное, что у последней фары, расположенные во втором ярусе, выглядят шире. Не исключено, что это особенность комплектации.

Nissan X-Trail получит совершенно новый кузов с минимумом элементов от текущего поколения. Это можно заметить по линиям сопряжения элементов: капота, стоек, крыльев, бамперов и других.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Известно, что у новинки будет цифровая приборная панель, большой экран мультимедиа, поворотный контроллер режимов работы трансмиссии и селектор выбора режима движения джойстикового типа.

Новый X-Trail, вероятнее всего, оснастят прежним бензиновым 2.5 V6 в паре с вариатором. Также кроссоверу прочат турбомотор с переменной степенью сжатия (VC-Turbo) разработки Infiniti и гибридную силовую установку.

В связи со сложившейся ситуацией в мире премьеру новинки с большой долей вероятности проведут онлайн. Пока компания не публиковала тизеры, традиционно предшествующие официальному дебюту автомобиля.