Новый Nissan X-Trail сбросил часть камуфляжа

Пользователь Instagram под ником cochespias опубликовал фото двух прототипов Nissan Rogue, который в нашей стране продаётся под именем X-Trail. На этот раз автомобили были облачены в меньшее количество камуфляжа, чем обычно, что позволило лучше разглядеть некоторые элементы дизайна.

Например, довольно чётко видны контуры решётки радиатора, выполненной в фирменной концепции V-Motion. Оптика спереди имеет двухярусную архитектуру и справедливо отсылает к новому Nissan Juke, только у X-Trail продолжением решётки являются поворотники, а не дневные ходовые огни.

Предполагается, что двигатель 2.5 литра мощностью 172 л.с. сохранит за собой место основного игрока в гамме. Напомним, он агрегатируется вариатором. Не исключено, что в линейке появится турбомотор с переменной степенью сжатия (VC-Turbo) разработки Infiniti, и будет возвращена гибридная модификация.

Дебют новинки, скорее всего, был запланирован на автосалон в Нью-Йорке, который обычно проходит в апреле. Но из-за ситуации с коронавирусом дату мероприятия перенесли на август, поэтому премьеру проведут либо в конце лета, либо онлайн.