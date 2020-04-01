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01.04.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Электрический кроссовер Genesis: фото прототипа и дата выхода

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Премиум суббренд Hyundai - Genesis - приступил к тестам новой модели: электрического кроссовера, серийное производство которого запланировано на следующий год. Новинка с условным обозначением JW EV будет конкурировать с Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC и Audi e-tron.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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The KCB - ресурс, опубликовавший фото JW EV, сообщает, что электрический кроссовер Genesis создаётся на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform) разработки Hyundai Motor Group. Эта же "тележка" ляжет в основу электрокаров Hyundai и Kia.

Дизайн JW EV будет отличным от GV80, что послужит демонстрацией возможностей компании.

Старт производства JW EV запланирован на июнь 2021 года. Начальный объём выпуска составляет 22 тысячи экземпляров.

На следующий год у Genesis, кроме выпуска JW EV, запланирован выход ещё нескольких моделей с электросиловой установкой: седан G80 EV - напомним, базовая версия модели недавно обновилась, и среднеразмерный кроссовер GV70.

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#Genesis