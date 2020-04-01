Глава Рособрнадзора: Экзамены в школах проще не будут

- Пока что принято ключевое решение - перенос сроков экзаменов в школах на две недели. ЕГЭ должно начаться восьмого июня, ОГЭ - девятого, - рассказал он. - Новое расписание сейчас находится на утверждении в Минюсте и будет опубликовано в ближайшие дни. Но промежутки между конкретными предметами останутся такими же, не уменьшатся.

Могут ли сроки сдвинуться еще дальше? Здесь все будет зависеть от эпидемической ситуации, которая меняется каждый день. От окончания учебного года в школах, на который и "завязаны" все экзамены. При этом Рособрнадзор рассматривает несколько разных сценариев. Например, если ситуация ухудшится, регионам могут разрешить самим определять сроки проведения экзаменов в 9-х классах (ОГЭ). Но тогда придется сдвигать ближе к осени и прием документов в колледжи и техникумы.

И если с ОГЭ еще возможна вариативность по срокам, то с ЕГЭ ее нет. Единый госэкзамен пройдет одновременно по всей стране: слишком уж большие ставки, и очень много ребят поступают в вузы в другие регионы.

Именно по этим же причинам ни процедуру, ни сложность ЕГЭ менять не будут. Экзамен проще не станет! И дополнительных баллов из-за коронавируса тоже никому не добавят. Максимум, что можно сделать, - это усилить меры санитарной безопасности, уменьшить плотность рассадки учеников в классах.

Все выпускники страны сейчас в абсолютно равных условиях, подчеркнул Музаев. И многим эта ситуация поможет лучше подготовиться.

- У меня есть подозрение, что средний балл в этом году может подрасти. Потому что школьники сейчас не отвлекаются на другие предметы, и могут подтянуть именно те, которые будут сдавать. Как правило, это два обязательных предмета и два - по выбору, - рассказал Музаев. - Мы к следующей неделе подготовим методические рекомендации для выпускников: на какие бесплатные цифровые ресурсы стоит обратить внимание при подготовке, какую литературу можно прочитать. Там же будут ссылки на аналитические материалы с самыми частыми ошибками.

И вот, что интересно - сроки финальных этапов Всероссийской олимпиады школьников тоже сдвинулись. Пока что - на вторую половину мая. Планируется, что все работы олимпиадники будут писать, не покидая свой регион - в тех же аудиториях и по тем же технологиям, как проводится ЕГЭ. Это позволит провести олимпиаду объективно. Льготу для поступления в вуз получат действительно самые сильные ребята.

А вот где намечаются серьезные поблажки - это во Всероссийских проверочных работах. Пока принято решение, что школа сможет провести их в любое удобное время до конца учебного года.

- Если ситуация будет ухудшаться, ВПР можно будет провести и в дистанционной форме, мы рассматриваем такой вариант, - рассказал Анзор Музаев. - Здесь, конечно, с объективностью может быть все не так хорошо, как если бы ребята писали работу в школе. Но они хотя бы ознакомятся с этими работами. Самые честные ученики сами сделают эту контрольную, без помощи интернета и родителей. Отправят работу учителю - и тот поставит оценку. В первую очередь, эти работы нужны для самого ученика - понять свой уровень знаний.

Вопрос ребром

Можно ли совсем отменить экзамены? Или провести их в онлайне? Это не рассматривается в принципе. По словам Анзора Музаева, коронавирус когда-нибудь закончится, а объективная система поступления в вузы и колледжи должна остаться.

- У нас есть форма, когда мы открываем пункты сдачи экзаменов на дому для тех ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Но установить 750 тысяч пунктов на дому - история неподъемная. Если же все отменить, мы можем прийти к ситуации, когда выпускники массово принесут в вузы и колледжи аттестаты с хорошими оценками. И ребята, которые действительно показывают высокие знания по предмету, останутся без бюджетного места, - подчеркнул Музаев. - Мы не можем допустить такого социального взрыва. Наглядный пример: в прошлом году вступило в силу положение, что аттестат с отличием нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому и математике. И сразу таких отличных аттестатов стало на 25% меньше!