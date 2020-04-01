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01.04.2020 14:41
Рубрика: Общество

Глава Рособрнадзора: Экзамены в школах проще не будут

Текст: Ксения Колесникова
Как изменится расписание ЕГЭ и ОГЭ? Снизят ли проходные баллы в вузы? Станет ли экзамен проще из-за коронавируса? Самые "острые" моменты для учеников и родителей объяснил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на онлайн-марафоне "Домашний час" в соцсети "ВКонтакте".

- Пока что принято ключевое решение - перенос сроков экзаменов в школах на две недели. ЕГЭ должно начаться восьмого июня, ОГЭ - девятого, - рассказал он. - Новое расписание сейчас находится на утверждении в Минюсте и будет опубликовано в ближайшие дни. Но промежутки между конкретными предметами останутся такими же, не уменьшатся.

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Могут ли сроки сдвинуться еще дальше? Здесь все будет зависеть от эпидемической ситуации, которая меняется каждый день. От окончания учебного года в школах, на который и "завязаны" все экзамены. При этом Рособрнадзор рассматривает несколько разных сценариев. Например, если ситуация ухудшится, регионам могут разрешить самим определять сроки проведения экзаменов в 9-х классах (ОГЭ). Но тогда придется сдвигать ближе к осени и прием документов в колледжи и техникумы.

И если с ОГЭ еще возможна вариативность по срокам, то с ЕГЭ ее нет. Единый госэкзамен пройдет одновременно по всей стране: слишком уж большие ставки, и очень много ребят поступают в вузы в другие регионы.

Именно по этим же причинам ни процедуру, ни сложность ЕГЭ менять не будут. Экзамен проще не станет! И дополнительных баллов из-за коронавируса тоже никому не добавят. Максимум, что можно сделать, - это усилить меры санитарной безопасности, уменьшить плотность рассадки учеников в классах.

Все выпускники страны сейчас в абсолютно равных условиях, подчеркнул Музаев. И многим эта ситуация поможет лучше подготовиться.

- У меня есть подозрение, что средний балл в этом году может подрасти. Потому что школьники сейчас не отвлекаются на другие предметы, и могут подтянуть именно те, которые будут сдавать. Как правило, это два обязательных предмета и два - по выбору, - рассказал Музаев. - Мы к следующей неделе подготовим методические рекомендации для выпускников: на какие бесплатные цифровые ресурсы стоит обратить внимание при подготовке, какую литературу можно прочитать. Там же будут ссылки на аналитические материалы с самыми частыми ошибками.

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И вот, что интересно - сроки финальных этапов Всероссийской олимпиады школьников тоже сдвинулись. Пока что - на вторую половину мая. Планируется, что все работы олимпиадники будут писать, не покидая свой регион - в тех же аудиториях и по тем же технологиям, как проводится ЕГЭ. Это позволит провести олимпиаду объективно. Льготу для поступления в вуз получат действительно самые сильные ребята.

А вот где намечаются серьезные поблажки - это во Всероссийских проверочных работах. Пока принято решение, что школа сможет провести их в любое удобное время до конца учебного года.

- Если ситуация будет ухудшаться, ВПР можно будет провести и в дистанционной форме, мы рассматриваем такой вариант, - рассказал Анзор Музаев. - Здесь, конечно, с объективностью может быть все не так хорошо, как если бы ребята писали работу в школе. Но они хотя бы ознакомятся с этими работами. Самые честные ученики сами сделают эту контрольную, без помощи интернета и родителей. Отправят работу учителю - и тот поставит оценку. В первую очередь, эти работы нужны для самого ученика - понять свой уровень знаний.

Вопрос ребром

Можно ли совсем отменить экзамены? Или провести их в онлайне? Это не рассматривается в принципе. По словам Анзора Музаева, коронавирус когда-нибудь закончится, а объективная система поступления в вузы и колледжи должна остаться.

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- У нас есть форма, когда мы открываем пункты сдачи экзаменов на дому для тех ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Но установить 750 тысяч пунктов на дому - история неподъемная. Если же все отменить, мы можем прийти к ситуации, когда выпускники массово принесут в вузы и колледжи аттестаты с хорошими оценками. И ребята, которые действительно показывают высокие знания по предмету, останутся без бюджетного места, - подчеркнул Музаев. - Мы не можем допустить такого социального взрыва. Наглядный пример: в прошлом году вступило в силу положение, что аттестат с отличием нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому и математике. И сразу таких отличных аттестатов стало на 25% меньше!

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