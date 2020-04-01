Постановление правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 года № 129-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В целях дальнейшей защиты здоровья населения и минимизации распространения на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Приостановить с 28 марта по 14 апреля 2020 г. работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, расположенные на территории организаций всех форм собственности и осуществляющие организацию питания только работников данных организаций.";

2) дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:

"23. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, в которых:

- осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, товары дистанционным способом.

24. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу салонов красоты, СПА-салонов, косметических, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданам, находящимся на территории Хабаровского края:

4.1. Сократить личные контакты с другими гражданами, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

4.2. В период с 01 по 14 апреля 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) работы, осуществление которой предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", либо следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), не приостановленной настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

4.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.

4.4. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам и районам края.

4.5. Прибывшим из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту проживания для осмотра.

4.6. Не посещать санаторно-курортные учреждения, в том числе расположенные за пределами Хабаровского края.

4.7. Гражданам старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

4.8. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

4.9. Не посещать религиозные объекты.";

4) в подпункте 7.2 пункта 7 слово ""сентября" заменить словом "октября";

5) в пункте 91 слова "(по согласованию)" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







