Губернатор Хабаровского края объявил о режиме самоизоляции в регионе

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил о начале режима самоизоляции с 1 по 14 апреля, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

Запрет распространяется на людей старше 65 лет, а также на тех, кто находится на диспансерном учете из-за заболевания органов дыхания, системы кровообращения, онкологии. Глава региона отметил, что на две недели закрываются торговые центры, а также продлевается запрет на работу баров и ресторанов.

Напомним, что в крае зафиксировано уже восемь пациентов с коронавирусной инфекцией.