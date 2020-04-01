К ответственности за нарушения самоизоляции привлечены 1250 россиян

"В субъектах Российской Федерации, руководителями которых приняты решения о введении режима самоизоляции, полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения. При этом акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора", - пояснили в МВД.

За покидание помещения нарушителей привлекают по трём составам КоАП - статьи 19.4, 19.5 и 18.8.

Согласно статье 19.4 КоАП, "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), … влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей". Наказаны 754 человека.

Статья 19.5 КоАП предусматривает наказание за "невыполнение в срок законного предписания". То есть, если человеку было выдано письменное предписание не нарушать режим самоизоляции, но он был пойман на улице. За это ему грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей. Наказаны по этой статье 63 человека.

И, наконец, по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ" наказаны 433 человека. Им вынесены штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей "с административным выдворением за пределы РФ или без такового".

Стоит пояснить, что здесь речь идёт только о наказании здоровых незараженных людей. Для людей с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция и нарушившим карантин предусмотрены другие наказания (уголовная ответственность вплоть до 7 лет колонии - в случае заражения и последующей смерти двух и более лиц).

В пресс-центре МВД также рассказали о разъяснительной работе, которую проводят полицейские на улицах городов.

"В общественных местах сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан", - пояснили в полицейском ведомстве.

Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, а также указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам и предлагают направиться домой.

Напомним, "РГ" накануне рассказала, чем отличается режим самоизоляции от карантина и какая ответственность грозит за нарушение этих режимов.