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01.04.2020 04:40
Рубрика: Власть

Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Госдума продолжает переводить своих сотрудников на дистанционную работу. Со следующей недели из-за распространения коронавируса на удаленный режим перейдет еще примерно две трети аппарата.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Ранее каждое управление аппарата Госдумы отправило на удаленную работу до половины своих сотрудников. Теперь еще несколько сотен человек поменяют формат работы", - рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.

Накануне, 31 марта, Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет "антивирусных" законов. Они направлены на то, чтобы дать правительству и другим органам власти больше инструментов для борьбы с COVID-19.

Основные - о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также об ужесточении ответственности за несоблюдение санитарных правил.

Подробности принятых законов по борьбе с коронавирусом - здесь.

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