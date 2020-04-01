Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы

Госдума продолжает переводить своих сотрудников на дистанционную работу. Со следующей недели из-за распространения коронавируса на удаленный режим перейдет еще примерно две трети аппарата.

"Ранее каждое управление аппарата Госдумы отправило на удаленную работу до половины своих сотрудников. Теперь еще несколько сотен человек поменяют формат работы", - рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.

Накануне, 31 марта, Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет "антивирусных" законов. Они направлены на то, чтобы дать правительству и другим органам власти больше инструментов для борьбы с COVID-19.

Основные - о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также об ужесточении ответственности за несоблюдение санитарных правил.

Подробности принятых законов по борьбе с коронавирусом - здесь.