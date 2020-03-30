В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.

Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. По его словам, еще несколько лет назад Институтом органического синтеза (ИОС) имени Постовского Уральского отделения РАН был разработан препарат триазавирин. Сейчас же готова его ингаляционная форма, предназначенная для лечения именно респираторной вирусной инфекции. Препарат готов для передачи на испытания, заинтересованность в нем, отметил Чехонин, проявили и китайские медики.

Тот же ИОС вместе с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали совместимую с требованиями российской фармпромышленности схему синтеза японского препарата фавипиравир. Он был разработан для борьбы с так называемыми РНК-вирусами, к которым относится и новый COVID-19. Препарат также готов к испытаниям.

Наконец, третьем потенциальным оружием против коронавируса может стать фортепрен. Его разработали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии совместно с ИОС на основе лекарства фоспренил. Оно уже применяется для лечения коронавирусных инфекций у животных. Это препарат уже прошел все стадии клинических испытаний, проходит регистрацию.

Как ранее писала "Российская газета", несколько дней назад Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что разработало препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе мефлохина. Последний был создан в 1970-е годы в американской армии для борьбы с малярией. Примечательно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране для лечения вызываемых COVID-19 инфекций планируется использовать другой препарат от малярии - гидроксихлорохин (в сочетании с другими лекарствами). Правда, эффективность этой схемы пока не доказана.

Напомним, в России по данным на 29 марта было зарегистрировано свыше 1500 случаев заражения новым коронавирусом, две трети приходятся на столицу. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим самоизоляции вводится для всех жителей города с 30 марта. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье.

Как сообщается на сайте РАН, по состоянию на 14:00 воскресенья в РФ было проведено более 263 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.