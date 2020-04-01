Кто гуляет по Аллее дружбы, посаженной шесть лет назад в Пинске в честь Союзного государства

Георгий Пушкарев приехал учиться в Полесский госуниверситет в белорусский Пинск осенью прошлого года из Уфы. Между городами - 2000 километров, а также существенная разница в климате, часовых поясах, менталитете жителей. Для чего же юноша отправился так далеко от родного дома, родителей?

- На экономическом факультете я фактически получу три специальности: менеджера, экономиста и переводчика, - говорит Георгий. - Так сказать, три в одном. Во-вторых, здесь новое комфортабельное общежитие. Обо всем этом в интернете прочитал папа. На семейном совете идею поехать сюда поддержали. Тем более что языкового барьера никакого, границы тоже нет. Поступил на общих основаниях на платное отделение. Живу с одногруппником в общежитии, мебель новая. Чувствую себя на равных с белорусскими сверстниками, со многими подружился, учусь на отлично. Дома 15 лет танцевал латино­американские танцы и тут продолжаю - в народном клубе любителей латиноамериканской культуры Solymar.

С Георгием мы встретились на Аллее дружбы, заложенной шесть лет назад студентами и преподавателями вуза по инициативе Светланы Соколовой - доктора философских наук, занимавшей должность проректора, а сейчас профессора кафедры историко-культурного наследия. Дружба здесь - ключевое слово. Ведь самый молодой белорусский университет - в этом году ему 14 - встал на крыло во многом благодаря российским преподавателям. А вуз, в свою очередь, стал для них надежным жизненным якорем. Вот и в день нашей новой встречи уже новое поколение студентов заботилось о доставшейся им по наследству аллее: ребята подсаживали новые деревца рябины, со временем здесь будет целая роща, белили известью стволики. Попутно беседуем со Светланой Николаевной:

- Я работала в Смоленской академии физической культуры, спорта и туризма, девять лет назад в Москве защитила докторскую диссертацию. Поступили заманчивые предложения из Мурманска, Владивостока, Калининграда. Но тут научный руководитель рассказала о новом университете в Пинске. Приехала посмотреть. Все очень понравилось: и новые современные корпуса, и роскошная научная библиотека, и перспектива разрабатывать самостоятельное научное направление. Ректор Константин Константинович Шебеко бросил на весы последний и немаловажный для матери двоих детей аргумент: жилье. (Забегая вперед, скажу - обещание сдержал, сейчас у меня прекрасная квартира в центре Пинска.) И сердце дрогнуло, тем более что бабушка моя - белоруска. В общем, в Смоленск я возвращалась с контрактом и с тех пор нисколечко об этом не пожалела.

Аллею из 18 рябин высадили на набережной реки Пина еще в апреле 2014 года

Сейчас Светлана Соколова полностью занята обычными для профессора делами: лекции и подготовка к ним, работа с магистрантами и аспирантами, написание научных статей, а в планах - две книги. Не скучно ли в небольшом городе? "Ученому для работы нужны кабинет, книги, - парирует Светлана Николаевна. - А развлечения... У нас в городе даже боулинг есть. Дважды в год университет снаряжает автобус в минские театры - не все столичные коллеги так часто ходят на спектакль. В общем, здесь как ученый я чувствую себя комфортно и уверенно". В том числе и потому, что один из принципов Полесского госуниверситета - преподавательская мобильность.

Вот и доктор наук Соколова недавно вернулась из Минска, где три года помогала встать на ноги молодому вузу. Вернулась с новыми знаниями, опытом, идеями, которые готова отдать ученикам. Нашли достойное место в Беларуси ее сын и дочь.

В целом сегодня в Полесском университете практически каждый пятый преподаватель - иностранец. Украинец, поляк, немец... Но россиян больше всего. И практически все они уже считают себя белорусами. Как, например, кандидат медицинских наук Татьяна Маринич, родившаяся и работавшая в Смоленске.

- Инициатором переезда был муж, он у меня белорус. Из "разведки" в Пинск он вернулся, потрясенный тем, какие здесь открываются большие перспективы для научной и педагогической работы... Сначала я получила звание доцента, затем меня назначили деканом факультета организации здорового образа жизни. Второго такого в Беларуси и соседних странах нет. Лабораторная база, аудитории и все прочее для подготовки специалистов и ведения исследовательской работы - уникальные. Для меня возглавить такой факультет - очень большое доверие. Стараюсь соответствовать: готовлю научные публикации, разрабатываю тему психологического здоровья студентов. И в быту все прекрасно, так что дочка уже считает Пинск родиной. Хотя со Смоленском связей не порываем, не забываем родителей и знакомых.

- В нашем университете есть уникальное оборудование для проведения суперсовременных исследований в области спортивной генетики, - продолжает беседу муж Татьяны Владимировны доцент Владимир Маринич. - Пинск занимает в этой области лидирующие позиции, причем не только в Беларуси. Где обследуются сборные команды страны по биатлону, байдаркам и каноэ? У нас. В то же время консультирую и сборные команды России, но по другим видам спорта. Сейчас решаем такую важнейшую научную и практическую проблему, как влияние тех или иных хромосом спортсмена на его результаты в условиях гипоксии, что наблюдается в среднегорье. По образованию я также педиатр, поддерживаю тесные контакты с коллегами из Всероссийского НИИ педиатрии и детской хирургии. Это серьезно помогает мне при консультировании белорусских и российских детей... В свое время нам с женой поступило очень заманчивое предложение из Санкт-Петербурга. Однако мы выбрали Пинск и нисколько не жалеем.

Символично, что накопленным за годы работы в Пинске научным потенциалом преподаватели, приехавшие из России, сегодня щедро делятся с российскими же коллегами. А в целом местный университет поддерживает договорные отношения с 30 российскими вузами и НИИ, предприятиями. Благо материальная база имеется: в университете число факультетов увеличилось с двух до пяти, здесь пять отраслевых научно-исследовательских лабораторий.

- Сейчас готовимся к открытию инженерного факультета, поскольку специалисты такого профиля широко востребованы, - поясняет проректор Полесского госуниверситета по научной работе доктор медицинских наук, профессор Николай Кручинский, кстати, москвич по рождению. - Как и наши выпускники-биотехнологи, специалисты банковского дела. На очереди также создание биотехнологического центра. Одаренных юношей и девушек начинаем искать на школьном уровне, в структуре университета есть лицей для специализированного обучения молодежи из любой точки страны. Наши выпускники, как правило, имеют две-три специальности, есть у нас и факультет дополнительного образования, бизнес-школа. Все это повышает конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда. А научные разработки, такие как производство биологически чистой рассады голубики, активно используются в бизнесе, в том числе в России.

Так что Полесский государственный университет активно идет к продвинутой европейской модели "Университет 4.0". И в этом немалая заслуга российских преподавателей и ученых из Смоленска, Красноярска, Санкт-Петербурга. Созданный сообща менее чем полтора десятка лет назад инновационно-образовательный кластер сегодня приносит ощутимую выгоду и Беларуси, и России. А вместе с университетом с каждым годом все выше тянутся рябины на Аллее дружбы…