Рецепты на лекарства предложили выписывать на портале госуслуг

Минкомсвязи предлагает внедрить на Единый портал госуслуг сервис по оформлению электронных рецептов на лекарства.

На совещании президента с членами правительства глава министерства Максут Шадаев напомнил, что ранее была одобрена дистанционная торговля безрецептурными медикаментами.

"Но покупка по рецептам все равно требует обращения и похода в аптеку. Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане", - считает он.

Министр также заявил о необходимости в ближайшее время ввести сервис оформления электронного больничного.