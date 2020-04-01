Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

"Москва и Подмосковье - единое столичное пространство, - сказал глава региона. - Здесь никто заборов городить не будет". Таким образом Воробьев опроверг циркулирующие слухи о возможном запрете передвижения по маршруту Москва - Подмосковье. Кроме того, губернатор отметил, что власти соседних регионов ведут единую согласованную политику, направленную на борьбу с эпидемией.

Ранее власти Москвы анонсировали новую систему контроля за передвижением граждан во время режима самоизоляции. Москвичам через mos.ru присвоят специальные QR-коды, а находящимся дома больным с коронавирусом установят приложение-контролер.