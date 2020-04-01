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01.04.2020 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Текст: Сергей Бабкин
Блокировки столицы и Подмосковья в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом в прямом эфире "России-1" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Москва и Подмосковье - единое столичное пространство, - сказал глава региона. - Здесь никто заборов городить не будет". Таким образом Воробьев опроверг циркулирующие слухи о возможном запрете передвижения по маршруту Москва - Подмосковье. Кроме того, губернатор отметил, что власти соседних регионов ведут единую согласованную политику, направленную на борьбу с эпидемией.

Ранее власти Москвы анонсировали новую систему контроля за передвижением граждан во время режима самоизоляции. Москвичам через mos.ru присвоят специальные QR-коды, а находящимся дома больным с коронавирусом установят приложение-контролер.

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