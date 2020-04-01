ЕАО получит 500 тысяч масок из Китая

В Еврейскую автономную область поступит 500 тысяч медицинских масок. Партию отправят из КНР после оформления всех необходимых документов.

Сейчас в области есть двухнедельный запас индивидуальных защитных изделий, весь резерв отдан медицинским учреждениям. Маски из новой партии частично направят в аптеки для продажи. Но произойдет это не раньше следующей недели.

А пока в регионе одно из предприятий шьет средства индивидуальной защиты из ткани.

- Применение таких масок в медицинских целях недопустимо. Степень защиты у них недостаточно высока, - сказал исполняющий обязанности зампреда правительства ЕАО Валерий Жуков, отметив, что они пригодны для бытового использования.

Напомним, в области выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Из-за этого в Октябрьском районе введен режим карантина. Всего в России, по последним данным, COVID-19 заразились 2777 человек из 75 регионов, из них 190 выздоровели, а 24 скончались.