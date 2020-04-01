В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса

В Саратовской области изменят порядок выдачи пропусков для граждан, продолжающих работу в условиях самоизоляции населения из-за коронавируса.

Как уже сообщала "РГ", правительство региона решило ввести пропускной режим для сотрудников предприятий, которые продолжают работать. Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и должна уменьшить число граждан, находящихся на улицах и в общественных местах.

Спецпропуск, который дает возможность человеку свободно передвигаться по территории муниципального образования, должно оформить руководство предприятия, где он работает. Документ, который выдается в обычном бумажном формате, должен быть заверен в местной администрации или профильном региональном ведомстве.

Планировалось, что все пропуска будут выданы в течение одного дня, 1 апреля. Однако, как и можно было предположить заранее, в среду перед районными администрациями выстроились очереди из предпринимателей, которые хотели оформить пропуска для своих сотрудников.

После этого областное правительство решило изменить процесс выдачи пропусков, а само введение пропускного режима также отложить на два дня, до 4 апреля.

- Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей. Сегодня нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики их выдачи и оповестить об этом организации, - дал указание председатель областного правительства, вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Вице-губернатор также попросил предпринимателей не стоять в очередях, не подвергать свое здоровье опасности, так как времени для оформления необходимых документов будет достаточно.

Как пояснили в областном правительстве, режим самоизоляции, введенный в регионе с 30 марта, не будет мешать саратовцам оказывать помощь родственникам, нуждающимся в уходе, также сотрудники полиции не будут препятствовать поездкам граждан на дачи.

- Главное, чтобы саратовцы соблюдали режим самоизоляции, не приглашали гостей и не общались с соседями по дачному участку, - подчеркнул Александр Стрелюхин.

Наказания за нарушение режима самоизоляции в настоящее время нет, главным ограничением должна стать мера ответственности человека за свое собственное здоровье, здоровье своих близких и других людей, отметил губернатор Валерий Радаев.

За последние сутки в Саратовской области число заболевших коронавирусом увеличилось с 4 до 15 человек. Из 11 новых инфицированных только шестеро привезли заболевание из-за границы, остальные заразились уже на территории региона. К счастью, пока тяжелых больных среди саратовцев нет. Только один из заболевших находится в состоянии средней тяжести. Как рассказал министр здравоохранения региона Наталья Мазина, четверых человек, у которых коронавирус проходит в легкой форме, не стали госпитализировать, они находятся дома под наблюдением врачей. Первая из заболевших - женщина, вернувшаяся из Италии, уже выздоровела.