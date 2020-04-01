Госдума упростила порядок госзакупок для Крыма и Севастополя

Государственная Дума РФ в третьем окончательном чтении приняла проект федерального закона об особом порядке государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе на ближайшие три года.

По мнению депутата Госдумы Константина Бахарева, закон поспособствует более оперативному проведению процедуры закупок, заключения государственных и муниципальных контрактов и более качественной их реализации.

- Упрощенный порядок госзакупок уже действовал на территории новых субъектов РФ с 2014 по 2016 год, однако затем был отменен, - уточнил Бахарев. - К сожалению, действующее законодательство в сфере закупок обязывает заказчиков по результатам торгов заключить контракт с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену, даже если она несопоставима с предметом закупки. В результате некоторые исполнители срывали сроки возведения объектов либо выполняли работы некачественно. Об этом свидетельствует анализ выполнения государственных и муниципальных контрактов в Крыму за последние три года.

Новый порядок будет действовать до 31 декабря 2022 года и позволит повысить эффективность реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".

Напомним, к концу 2019 года в Республике Крым накопилось около 50 объектов ФЦП, замороженных из-за недобросовестных подрядчиков или ошибок при проектировании.

Как ранее пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, новый закон позволит властям РК и Севастополя определять единственного заказчика и исполнителя при проектировании, строительстве, капитальному и текущему ремонту объектов ФЦП.

- Проект закона разработан с участием депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя с учетом поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое в январе в Ялте провел президент РФ Владимир Путин. - Совет министров РК не раз поднимал на федеральном уровне вопрос о необходимости изменения порядка действия 44-ФЗ на территории полуострова, поскольку он не учитывал специфику реализации ФЦП и других программ в Крыму и Севастополе.