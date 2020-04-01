На Кубани инфекционисты и медсестры получат надбавки к зарплате

На Кубани врачи-инфекционисты и медсестры, работающие в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, получат надбавки к зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На медиков сегодня легла колоссальная нагрузка. Врачам-инфекционистам, медсестрам нужно предусмотреть надбавки, люди работают, рискуя своим здоровьем, - подчеркнул губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он поручил проработать этот вопрос в ближайшее время и выделить необходимые средства из краевого бюджета.

Всего, по данным краевой администрации, в медорганизации обратились 494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей. В стационарах остаются 212 человек, из них 62 ребенка. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник находятся 4194 кубанца. В обсерваторах размещены 48 человек - три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Как уже сообщалось, с 18.00 31 марта до 5 апреля на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым из регионов в стране. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".