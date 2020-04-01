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01.04.2020 11:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани число случаев заболевания коронавирусом выросло до 22

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Краснодарском крае выявлены еще пять подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом в среду сообщил официальный сайт администрации Кубани. Таким образом, диагноз коронавирус в регионе подтвердился уже у 22 человек.

По данным властей, на сегодняшний день проведено 10 тысяч 306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром "Вектор".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Кроме того, "по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии".

По информации пресс-службы края, среди новых зараженных - три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Три человека выявлено в Краснодаре и двое - в Сочи. Как выяснилось,  все пятеро вернулись из-за границы: Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. Контактировавшие с ними люди установлены, проведены все необходимые мероприятия.

На 1 апреля двое ранее заболевших выздоровели и выписаны домой. Два пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

"Всего в медорганизации края обратились 494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей, - рассказали в пресс-службе минздрава Кубани. - В стационарах остаются 212 человек, из них 62 ребенка. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник находятся 4194 кубанца. В обсерваторах размещены 48 человек - три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное", - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Как уже сообщалось, за последние сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

Кстати

Напомним, с 18.00 31 марта до 5 апреля на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым в стране. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление № 185 от 31.03.2020 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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