В Калмыкии выявили новые очаги коронавируса

Специалисты выявили в Калмыкии два "завозных" очага коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя республиканского Роспотребнадзора Джангара Санджиева.

Он, в частности, отметил, что в обоих случаях речь идет о больных, прибывших из Москвы. Джангар Санджиев уточнил, что один из них прилетел на самолете, а второй - приехал на автобусе.

Сейчас оба пациента находятся в больнице, а за контактировавшими с ними пассажирами установлено медицинское наблюдение.

Напомним, в Калмыкии введен режим самоизоляции, чтобы противостоять распространению коронавируса.