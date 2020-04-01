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01.04.2020 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курганская ГИБДД начала останавливать на дорогах нарушителей карантина

Текст: Валентина Пичурина

Сотрудники Госавтоинспекции в Курганской области зафиксировали среди водителей пять случаев нарушения объявленного с первого апреля в регионе режима всеобщей обязательной самоизоляции.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, полицейские контролируют передвижение транспорта по всем дорогам области. Они отслеживают в потоке автомобили, владельцы которых должны находиться в это время дома. Такие машины останавливают, водителей предупреждают о нарушении карантинных мер. Все фиксируется в соответствующем объяснении гражданина. Затем материалы направляют в территориальные подразделения ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Полицейские также круглосуточно собирают, обобщают и проверяют информацию о прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с коронавирусом. В Зауралье сейчас около двух тысяч таких граждан.

Госавтоинспекция Курганской области официально заявляет, что появившаяся в Сети информация о закрытии дорог в областной центр не соответствует действительности, ограничений на въезд и выезд для иногородних граждан нет. Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые сейчас проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность ( статья 19.4 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)".

Жителей, располагающих информацией о возможном нарушении режима самоизоляции, просят сообщать по телефону дежурной группы ОБДПС по Кургану 8 (3522) 25-64-90 либо на телефон горячей линии УМВД России по Курганской области 8-800-200-01-12.

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