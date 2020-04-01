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01.04.2020 15:36
Рубрика: В мире

Солидарность между государствами не должна стать пустым звуком

Текст: Александр Гасюк
Пока транспортный самолет Ан-124-100 ВКС России пересекал Атлантический океан, везя на своем борту несколько десятков тонн средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в охваченные эпидемией коронавируса США, американские СМИ строили догадки: что стоит за договоренностями Москвы и Вашингтона об оказании взаимопомощи в разгар пандемии COVID-2019? Хотя ответ выглядит абсолютно очевидным.

О том, что солидарность между государствами в трудные минуты не должна быть пустым звуком договорились в ходе телефонной беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - отметила пресс-служба Кремля. Со своей стороны Трамп подтвердил: "Россия отправила нам очень, очень большой самолет с медицинским оборудованием, что было очень мило".

Протянуть руку помощи нуждающимся, проявить добрую волю в международных отношениях, оказать взаимную поддержку и отказаться от любых форм политически мотивированной дискриминации - все эти правильные слова озвучивалось с высоких международных трибун неоднократно. Правда, на практике все часто происходит иначе. Так, озвучивая принципиальную готовность помочь страдающей от эпидемии COVID-2019 Венесуэле, Вашингтон тут же поставил официальному Каракасу условие - осуществить транзит власти от законного правительства к оппозиции. На возмущение Кубы тем, что американские санкции мешают находящемуся более полувека в экономической блокаде "Острову свободы" бороться с эпидемией из США последовало глухое молчание. Призыв Ирана к Белому дому снять односторонние рестрикции в нынешний чрезвычайный период обернулся новой порцией санкций. А выпущенное представителями восьми стран (Сирии, России, Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, КНДР) совместное послание в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша с призывом снять односторонние и мешающие бороться с коронавирусом экономические ограничения с Дамаска, похоже, также "ушло в дипломатический песок".

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Но едва ли такой подход соответствует невероятным усилиям мирового сообщества и ведущих международных организаций, включая ООН и ВОЗ. "Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя", - заявил президент России Владимир Путин на состоявшемся на прошедшей неделе "виртуальном" саммите G20. По словам российского лидера, "не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий". "В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи" - отметил президент РФ.

О том, что по линии "двадцатки" ведущим экономикам мира предстоит совместно бороться с COVID-2019 подтвердили в двустороннем телефонном разговоре Путин и Трамп. Теперь вопрос заключается в том, чтобы достигнутые мировыми лидерами важные договоренности были переведены в практическую плоскость, "не замылились" в внутриполитической американской рутине и не стали предметом межпартийных дрязг и разборок.

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