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01.04.2020 10:32
Рубрика: Российский автопром

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже очень дорогой "Волги" 1981 года выпуска, которая несла службу в такси, а теперь может стать экспонатом коллекции любителя советской автомобильной классики.

Со своим ГАЗ-2401Д (модификация для такси) владелец из Уфы готов расстаться за 6 миллионов рублей.

"Крайне редкий экземпляр, оригинал в полном стоке, единственный в России на ходу, не в музее", - сообщается в описании объявления о продаже.

Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ.
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Все приборы и их составные части (таксометр, тросик привода счётчика, например) имеют пломбы таксопарка, датируемые 1981 годом. Что интересно, у автомобиля есть лицензия для работы в такси сроком на 5 лет, которая была получена владельцем для участия в автопробегах и беспроблемного передвижения с цветографикой службы такси.

В ДТП "Волга" участия не принимала, ржавых мест нет, краска - заводская. Пробег - 74 500 км. Автомобиль оснащён 85-сильным двигателем объёмом 2.5 литра и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала об уникальной коллекции ГАЗ серии М, которую оценили в 200 миллионов рублей.

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