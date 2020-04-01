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01.04.2020 19:49
Рубрика: Легковые авто

Subaru останавливает заводы в Японии

Текст: Юрий Зубко
Фото: Ренат Закиев/ РГ Фото: Ренат Закиев/ РГ
Фото: Ренат Закиев/ РГ

Коронавирус продолжает влиять на автомобильные компании. Subaru объявила о приостановке производства машин и комплектующих в Японии. Заводы в префектуре Гумма не будут работать в период с 11 апреля по 1 мая 2020 года.

Выпуск автомобилей планируется возобновить 11 мая 2020 года, сразу после окончания официальных праздничных выходных в Японии в первую неделю мая.

Фото: www.drom.ru
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Ранее компания уже закрыла свой завод в США. Первоначально производство на предприятии в штате Индиана было поставлено на паузу до 7 апреля 2020 года. Однако теперь возможный срок возобновления работы перенесен на 20 апреля.

Ранее "РГ" писала о том, что из-за кризиса в автопроме, вызванного коронавирусом, в Европе работы могут лишиться 14 млн человек.

Отметим, что в России все ведущие предприятия также были вынуждены остановить производство.

В нашей стране дилеры наблюдают повышенный спрос на автомобили, вызванный падением рубля. Правда, в отличие от аналогичной ситуации в конце 2014 года, ажиотажа с покупкой автомобилей сегодня не происходит.

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#Subaru