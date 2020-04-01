УАЗ "Пикап" с "автоматом": дороже версии с МКП на 100 тысяч рублей

УАЗ опубликовал цены и комплектации на "Пикап", оснащённый 6-диапазоннным "автоматом". Цена на модель по сравнению с версией на "механике" оказалась выше на 99 000 рублей.

Автоматическая трансмиссия Punch Powerglide 6L50 доступна для 150-сильного "Пикапа" начиная с исполнения "Оптимум". Цена на автомобиль - от 1 181 000 рублей.

В состав комплектации входят тканевая обивка сидений, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод регулировки и подогрев наружных зеркал заднего вида, электростеклоподъёмники всех дверей, аудиоподготовка, стальные 16-дюймовые диски.

"Пикап" в комплектации "Премиум" оценивается в 1 333 000 рублей. Список опционального оснащения дополнен активной антенной, литыми дисками на 16 дюймов, датчиком температуры окружающей среды, климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, сиденьем водителя с механической регулировкой по высоте, электронной системой стабилизации, помощниками контроля тягового усилия и торможения в повороте, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, электроподогревом всех сидений.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Самый дорогой "Пикап" с "автоматом" представлен в комплектации "Статус". Сиденье водителя в этой версии исполнения имеет также регулировку поясничного подпора, салон отделан экокожей, установлена камера заднего вида и бескаркасные щётки стеклоочистителей. Купить "Пикап" с АКП в топовой комплектации можно от 1 420 000 рублей.

Купить "Пикап" с механической коробкой передач и двигателем ЗМЗ-40906 мощностью 135 л.с можно за 877 500 рублей, 150-сильная версия обойдётся минимум в 906 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ вернул в строй "Хантер" с китайской МКП и начал продажи спецверсии "Патриота".