"Убийца" ГАЗели от КамАЗа: новые подробности

В декабре 2019 года директор КамАЗа Сергей Когогин объявил о том, что компания работает над семейством легких коммерческих автомобилей под названием "Компас". Сегодня СМИ опубликовали первые подробности по этой теме.

Как пишет Drom.ru со ссылкой на свои источники, "КамАЗ Компас" будет включать в себя четыре модели различной полной массы - 3,5 тонны, 5, 8 и 12 тонн. Самой легкой версией можно будет управлять с правами легковой категории B, для остальных потребуются грузовые права С. Первые две модификации будут конкурировать с ГАЗелями Next (обычной и усиленной), более тяжелые версии "Компаса" станут соперниками ГАЗона Next (стандартным и усиленным).

Издание отмечает, что "Компас" создается по чисто грузовым канонам - он будет иметь бескапотную кабину и раму с лонжеронами прямого профиля. Кабину, возможно, возьмут от китайских грузовиков JAC N-Series. При этом выпуск кабины планируют локализовать на мощностях Прессово-рамного завода.

"Компасы" полной массой 8 и 12 тонн будут оснащаться турбодизелями Cummins ISBe объемом 4,5 и 6,7 л соответственно. Эти агрегаты с 2006 года производятся на мощностях совместного предприятия "Камминз-Кама" в Набережных Челнах. К настоящему моменту локализация выпуска этих двигателей уже достигла 60%. Какими моторами оснастят машины массой 3,5 и 5 тонн - пока неизвестно, но возможно они получат 2,8-литровый мотор Cummins ISF (как у ГАЗели Next).

Старшая из модификаций "Компаса" заменит нынешнюю самую легкую модель КамАЗа - 4308-69, она имеет грузоподъемность 5,7 тонн и полную массу 12 тонн.

Кроме дизельных модификаций разрабатываются чисто экспериментальные "Компасы" с электрической силовой установкой и системой автопилота. Над этой темой трудится университет "Иннополис" (г. Казань). Комплекс автономного управления CityPilot будет отвечать третьему уровню по классификации SAE, то есть машина сможет сама осуществлять управление, ускорение и торможение (включая экстренное). При этом она не будет требовать постоянного внимания водителя.

Первоначальный план предусматривал выпуск опытно-промышленной партии "Компасов" в 2021-2022 годах. Но сейчас уже понятно, что разразившаяся пандемия и экономический кризис отбросят проект на неопределенный срок.