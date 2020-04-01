В Госдуме разъяснили, на сколько оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

В данной сфере сложилась путаница. Госдума накануне приняла поправки в КоАП (статья 6.3), согласно которым за нарушение санитарных правил, а также карантина при возникновении угрозы распространения опасного заболевания граждан смогут штрафовать на сумму до 300 тысяч. рублей, юрлиц лиц - до 1 млн рублей. Также приняты поправки в УК, согласно которым в случае серьезных последствий срок лишения свободы составит до семи лет.

Многие решили, что за нарушение режима самоизоляции, установленного в регионах для всех граждан, будут штрафовать по этим статьям. Однако, как разъяснили депутаты, под данные статьи попадут те, кто вернулся из неблагополучных в плане распространения вируса стран и нарушил карантин, кто инфицирован и не соблюдает режим.

Нарушение же режима самоизоляции со стороны остальных россиян будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность - глава 20 КоАП. Как уточнил замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, режим самоизоляции является частью режима повышенной готовности. "Это может быть не на всей территории РФ, а на конкретно обозначенной территории, в определенном субъекте РФ", - пояснил депутат, которого цитирует ТАСС.

Поправки в КоАП Дума приняла вместе с нормами о "бегстве" из карантина. Они касаются наказания за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Этому посвящена новая статью 20.6.1 КоАП.

Штрафы для граждан предусматриваются от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом региональными законами могут устанавливаться свои наказания за это правонарушение, но в пределах санкций нормы КоАП, заявил Марданшин. При этом верхняя планка наказания не должны быть выше федеральной - 50 тысяч рублей.

Если в регионах хотят оставить такие же штрафы, как и в федеральном законе, необходимости принимать отдельные региональные законы нет, добавил депутат. "Потому что федеральные нормы есть уже, по ним можно нарушителей наказывать", - уточнил он.

Как ранее сообщали в комитете, составлять протоколы об указанных правонарушениях будут должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень таких должностных лиц, включая сотрудников региональных органов исполнительной власти, утверждается Правительством РФ. Кроме того, субъекты РФ могут в течение 2020 года самостоятельно определять перечень органов исполнительной власти соответствующего субъекта РФ (должностных лиц), которые вправе на данной территории составлять протоколы. Рассматривать дела будут районные суды.

Отметим, что режим самоизоляции для граждан первыми ввели Москва и область, а теперь к московскому регионы добавляются все новые субъекты Федерации.