Захарова: Эвакуация россиян с Филиппин войдет в учебники истории

Новости

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги 10:32
Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям 10:32
ФСИН увеличит производство дезинфекторов 10:29
Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий 10:27
Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию 10:26
Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом 10:26
В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей 10:25
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина 10:21
В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров 10:14
Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома 10:13
Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня 10:12
У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру 10:09
В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции 10:06
Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр 10:05
Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 10:03
В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт" 10:00
Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине 09:52
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы 09:52
В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус 09:51
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина 09:43
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек 09:40
В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина 09:37
Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США 09:32
Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели 09:24
13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 10:29
Рубрика: В мире

Захарова: Эвакуация россиян с Филиппин войдет в учебники истории

Текст: Екатерина Забродина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала благополучное завершение эпопеи по вывозу россиян с Филиппин, которое прошло в два этапа.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

Сначала 450 наших соотечественников, застрявших на разных островах архипелага, вылетели в Москву авиакомпанией Azur Air, а спустя несколько дней за оставшимися туристами - главным образом, с острова Боракай и некоторых других курортов - прилетел спецборт "Якутия Аэро", уже приземлившийся во Владивостоке. Он вывез с Филиппин 171 человека. "Думаю, операция по доставке российских граждан с разных островов этой страны в Себу (провинцию на одноименном острове, с которого улетели оба рейса - прим. "РГ") может войти в учебники по действиям посольств в условиях ЧП", - написала Захарова у себя в Facebook.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой

Дело в том, что в условиях режима ЧС, который объявили власти Филиппин в связи со вспышкой коронавируса, перемещение по стране, тем более иностранцев, оказалось практически невозможным. По словам Марии Захаровой, сотрудники нашей дипмиссии собирали россиян в условиях "полного прекращения пассажирского сообщения на архипелаге, нарушения коммуникаций и тотальной неразберихи в стране".

В аэропорт на Себу их доставляли на автобусах, на катерах береговой охраны Филиппин и даже на самолетах и вертолетах местных Вооруженных сил, с которыми дипмиссия вела переговоры. Второй этап эвакуации оказался ничуть не проще, поскольку карантинные меры на архипелаге постоянно ужесточались. На Лусоне (крупнейший остров Филиппин, где расположена столица - Манила - прим.РГ) людей вывозили на посольском автобусе со спецпропуском из самых отдаленных уголков, отмечают на Смоленской площади.

"Дипломаты девять часов ехали в одну сторону, чтоб забрать россиян - сами они бы не выбрались, так как движение было запрещено", - рассказала Мария Захарова. До этого туристы оставались фактически заложниками в своих отелях, откуда иностранцам запретили выходить. Впрочем, даже купить продукты им было негде - к 28 марта закрылись не только заведения общепита, но и большинство продуктовых.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из самоизоляции

"Дорогие, ставшие нам уже почти родными соотечественники!.. Очень хочется надеяться, что наши бессонные ночи были не зря, и мы смогли сделать счастливыми сотни российских семей...Всем здоровья и удачи, до новых встреч на Филиппинах!" - обратились к россиянам дипломаты на своей страничке в Facebook, которая за последние две недели превратилась в настоящий кризисный штаб.

"Спасибо вам за ваш профессионализм и человеческое отношение к каждому из нас, ваши прямые эфиры были для нас той уверенностью, что мы обязательно вернёмся на родину и увидим родных, в ваших словах и действиях чувствовалась забота к каждому из нас, желание помочь", "Огромное вам спасибо за вашу работу и человечность, с которой вы относились к нам!", "Браво посольству! Ваше терпение и огромный труд впечатляют" - пишут благодарные туристы уже из дома. А некоторые признают, что сеансов видеосвязи с сотрудниками посольства РФ на Филиппинах им будет даже не хватать.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек
Курс доллара превысил 79 рублей
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой