Захарова: Эвакуация россиян с Филиппин войдет в учебники истории

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала благополучное завершение эпопеи по вывозу россиян с Филиппин, которое прошло в два этапа.

Сначала 450 наших соотечественников, застрявших на разных островах архипелага, вылетели в Москву авиакомпанией Azur Air, а спустя несколько дней за оставшимися туристами - главным образом, с острова Боракай и некоторых других курортов - прилетел спецборт "Якутия Аэро", уже приземлившийся во Владивостоке. Он вывез с Филиппин 171 человека. "Думаю, операция по доставке российских граждан с разных островов этой страны в Себу (провинцию на одноименном острове, с которого улетели оба рейса - прим. "РГ") может войти в учебники по действиям посольств в условиях ЧП", - написала Захарова у себя в Facebook.

Дело в том, что в условиях режима ЧС, который объявили власти Филиппин в связи со вспышкой коронавируса, перемещение по стране, тем более иностранцев, оказалось практически невозможным. По словам Марии Захаровой, сотрудники нашей дипмиссии собирали россиян в условиях "полного прекращения пассажирского сообщения на архипелаге, нарушения коммуникаций и тотальной неразберихи в стране".

В аэропорт на Себу их доставляли на автобусах, на катерах береговой охраны Филиппин и даже на самолетах и вертолетах местных Вооруженных сил, с которыми дипмиссия вела переговоры. Второй этап эвакуации оказался ничуть не проще, поскольку карантинные меры на архипелаге постоянно ужесточались. На Лусоне (крупнейший остров Филиппин, где расположена столица - Манила - прим.РГ) людей вывозили на посольском автобусе со спецпропуском из самых отдаленных уголков, отмечают на Смоленской площади.

"Дипломаты девять часов ехали в одну сторону, чтоб забрать россиян - сами они бы не выбрались, так как движение было запрещено", - рассказала Мария Захарова. До этого туристы оставались фактически заложниками в своих отелях, откуда иностранцам запретили выходить. Впрочем, даже купить продукты им было негде - к 28 марта закрылись не только заведения общепита, но и большинство продуктовых.

"Дорогие, ставшие нам уже почти родными соотечественники!.. Очень хочется надеяться, что наши бессонные ночи были не зря, и мы смогли сделать счастливыми сотни российских семей...Всем здоровья и удачи, до новых встреч на Филиппинах!" - обратились к россиянам дипломаты на своей страничке в Facebook, которая за последние две недели превратилась в настоящий кризисный штаб.

"Спасибо вам за ваш профессионализм и человеческое отношение к каждому из нас, ваши прямые эфиры были для нас той уверенностью, что мы обязательно вернёмся на родину и увидим родных, в ваших словах и действиях чувствовалась забота к каждому из нас, желание помочь", "Огромное вам спасибо за вашу работу и человечность, с которой вы относились к нам!", "Браво посольству! Ваше терпение и огромный труд впечатляют" - пишут благодарные туристы уже из дома. А некоторые признают, что сеансов видеосвязи с сотрудниками посольства РФ на Филиппинах им будет даже не хватать.