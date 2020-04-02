Число заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 254 человек

Правда, утверждают медики, в большинстве случаев заболевание COVID-19 протекает в легкой или средней форме, хотя 11 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Для них проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. На сегодняшний день их состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, зарегистрировано в РБ и четыре случая смерти возрастных пациентов, у которых были многочисленные хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов. А всего под медицинским наблюдением на начало апреля находятся более девяти тысяч человек. Из них около двух тысяч госпитализированы, информирует БЕЛТА.

Стало известно также, что для дополнительного выявления возможных случаев COVID-19, инфекционистами РБ принято решение тестировать всех пациентов со среднетяжелым течением пневмонии. В их распоряжении есть как отечественные, так и импортные системы. В запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований. В стране в эти дни, уточняет агентство, работают девять лабораторий, еще три могут быть запущены при необходимости.

Министерство здравоохранения совместно с исполнительными органами власти утвердили планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровней.

"При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения экстренной и неотложной помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями, - отметили в пресс-службе Минздава. - Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц".

Временное ограничение плановой помощи, по их данным, в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.