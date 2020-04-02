Перепись населения перенесут на следующий год

Из-за пандемии коронавируса Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год, сообщает пресс-служба ведомства. Изначально ее основной этап был запланирован на осень 2020 года.

"Смещение сроков не повлияет на качество и результат. Наоборот, у нас будет возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России", - отмечает руководитель службы Павел Малков.

Ранее, 30 марта, из-за введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, с апреля на второе полугодие были перенесены сроки начала переписи в труднодоступных районах.