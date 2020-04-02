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02.04.2020 15:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станции московского метро стали дезинфицировать паром

Текст: Ирина Огилько

Московский метрополитен начал проводить дезинфекцию пассажирской зоны генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Количество пассажиров в московском метро сократилось в семь раз

По данным департамента, такую обработку проводят, когда нет пассажиров, а именно в ночные часы. Как поясняют специалисты, для такой уборки применяют генераторы горячего воздуха. В результате одна такая пушка за час дезинфицируют до 2,5 тысяч кв. м. площади. Так наибольшее внимание уделяют платформам, турникетам, вестибюлям. Применяемые средства обладают доказанной антимикробной и антивирусной активностью.

Подобный метод используют для дезинфекции вентшахт метро.

Напомним, что ежедневно более двух тысяч сотрудников проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций московского метрополитена. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры метро в дневное время промываются раз в 1-2 часа.

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