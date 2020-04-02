В Подмосковье больных коронавирусом обязали указывать свою геолокацию

Жителей Подмосковья, которым поставлен диагноз COVID-2019 со 2 апреля обязаны указывать свою геолокацию в электронной системе мониторинга. Та же обязанность налагается и на всех проживающих с ними граждан. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом же постановлении обозначено, что все ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе продлеваются до 1 мая. Но вторую часть выплат, положенных за соблюдение режима самоизоляции людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, власти выплатят, как и обещали, 14 апреля.

Напомним, в Подмосковье в настоящий момент насчитывается 177 больных коронавирусом.