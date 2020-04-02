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02.04.2020 10:45
Рубрика: Легковые авто

Видеоинструкция: как правильно дезинфицировать автомобиль

Текст: Татьяна Акимова

В своем официальном аккаунте в Twitter Центр организации дорожного движения опубликовал видеоинструкцию, руководствуясь которой автомобилисты могут правильно дезинфицировать свою машину. Это важно делать, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.

В этом сообщении ЦОДД сообщает также, что ежедневно 2-4 раза в день сотрудники организации обрабатывают автомобили "Дорожного патруля" и парконы специальными средствами.

"Делайте так же, если приходится пользоваться личным авто, - говорится в обращении к автомобилистам. - Но, если можете, оставайтесь дома".

Фото: Пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
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Согласно видеоинструкции ЦОДД, водитель должен использовать дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть все ручки автомобиля, прежде чем открыть салон и сесть в него. Также нужно обработать и ручки дверцы багажника. Кроме того, необходимо тщательно протереть все дверные панели и внутри салона, уделив особое внимание ручкам и другим элементам, которых приходится часто касаться, например, ремням безопасности.

Далее, разместившись за рулем автомобиля, водитель должен с помощью салфеток тщательно продезинфицировать все рулевое колесо, протереть рычаг переключения передач, селектор переключения поворотников, а также поверхность центральной консоли. После всех этих манипуляций важно не забыть дополнительно обработать руки санитайзером.

Ранее "Российская газета" рассказала о том, какими правилами стоит руководствоваться, чтобы не заразиться коронавирусом на заправках.

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