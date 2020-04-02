За неделю самоизоляции можно скопить в среднем три тысячи рублей

Правда, это будут отложенные расходы. И позже, когда трудное время коронавируса минует, можно совершить планируемый ранее шопинг за одеждой, обувью, бытовой техникой, приобрести тур на курорт. А сейчас есть время для размышления - надо ли делать все эти покупки. Может, нужны другие? В любом случае, потребительский спрос так или иначе восстановится.

Аналитики определили статьи расходов, на которые не надо тратиться на самоизоляции.

Во-первых, это транспорт. По версии FinExpertiza, на него средние расходы одного человека за девять дней (неделя плюс предшествующие выходные - с 28 марта по 5 апреля) составляют 913,7 рубля. Во-вторых, организация отдыха и культурные мероприятия - еще 593,3 рубля. В-третьих, одежда и обувь - 438,6 рубля.

Потом идут предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом, а также гостиницы, кафе, рестораны, другие товары и услуги. Итого: 2881,4 рубля.

Как следствие - наиболее зависимые от массового спроса отрасли за девять дней недосчитаются до 422 миллиардов рублей, продолжают свои расчеты аналитики. И сейчас власти принимают беспрецедентные меры, чтобы поддержать предпринимателей.

Кстати, на самоизоляции и карантине за неделю семьи могут добиться и реальной экономии. По расчетам корреспондента "РГ", не менее шести тысяч рублей на четырех человек (двое взрослых и двое детей).