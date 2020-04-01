В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах. Штрафы за нарушения при самоизоляции предложены более мягкие.

- Самоизоляция - это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой, - объяснил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Такой режим как раз и был введен в регионах для всех жителей. Депутат посоветовал гражданам за один вынужденный выход совместить сразу несколько дел и в идеале выходить в магазин или аптеку раз в несколько дней. Можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди.

Карантин же отличается от этого более мягкого режима. Он подразумевает жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию. В России карантин введен письмом главного санитарного врача от 18 марта 2020 года в отношении всех прибывших из-за границы, отметил он. Этот режим предписывают вернувшемуся гражданину врачи.

Менделевич также рассказал, как вести себя тем людям, которые не отправлены на режим самоизоляции, так как у них социально значимая работа.

- Человек должен быть в маске, в перчатках, - отметил врач. - Расстояние между людьми желательно соблюдать в 1,5-2 метра, но никак не меньше одного метра. Требуется максимально часто мыть руки или обрабатывать их септическим раствором.

Объяснение актуально в связи с тем, что президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Максимальные сроки - до семи лет - могут быть назначены в случае серьезных последствий.

А для нарушителей режима самоизоляции вводятся совсем другие штрафы. Их "рамки" приняты Госдумой, но с конкретикой определяются регионы. Как ранее писала "РГ", Мосгордума уже приняла решение на эту тему.