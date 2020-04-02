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02.04.2020 20:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минздрав Крыма объявил набор волонтеров-медиков и добровольцев

Текст: Илья Изотов

Министерство здравоохранения Республики Крым пригласило всех желающих волонтеров присоединиться к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: Благотворительная организация "Добро мира - Волонтеры Крыма"
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- Для записи в резерв медицинских работников и добровольцев заявки следует отправлять на электронную почту vse-vmeste20@mail.ru или звонить по телефону + 7 (978) 0000-712, - пояснили в минздраве. - Востребована помощь не только волонтеров-медиков, но и добровольцев, которые могут выполнять задачи, не менее значимые для сотрудников медучреждений.

Напомним, гражданам старше 65 лет, для которых риск заразиться коронавирусом особенно велик, предписывается до 14 апреля 2020 года не покидать места проживания. Предполагается, что продукты и лекарства им будут доставлять волонтеры.

Напомним, крымский штаб волонтеров ОНФ объединил уже более 300 человек изо всех городов и районов полуострова, готовых в любую минуту доставить пожилым людям необходимые продукты и лекарства. К добровольческому движению подключились и 140 студентов медакадемии Крымского федерального университета, которые помогают врачам в работе с документацией и работают на "горячих линиях" минздрава по вопросам коронавируса. Но крымским больницам необходима помощь еще около 300 студентов.

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