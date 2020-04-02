На Кубани появились специальные пропуска для транспорта

В Краснодарском крае для передвижения в муниципалитетах и по территории края начали выдавать специальные пропуска. Получить их смогут только сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена постановлением губернатора Кубани, а также владельцы транзитного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего в крае установлено три вида пропуска. Транзитный - синего цвета - будет выдаваться на постах всем, кто въезжает в регион. Он носит временный характер и действует только на период, необходимый для проезда через край. При этом транзитные машины будут направляться в объезд населенных пунктов.

Второй пропуск - красный - позволит жителям передвигаться на территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах в соответствии с постановлением губернатора. Также пропуска будут выдаваться при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения. Чтобы получить документ, жителям нужно обратиться в свою администрацию. По заявкам краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства выдаст необходимое количество пропусков.

Зеленый пропуск (в Краснодаре - желто-черный) разрешает проезд только внутри муниципального образования. Их количество ограничено. Документ будут получать работники предприятий, включенных в утвержденный список. Выдавать пропуска будет также муниципальное образование.

Для пешего передвижения жителям необходимо иметь при себе приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

Напомним, по решению губернатора на Кубани введен карантин до 5 апреля. Запрещено межмуниципальное сообщение, ограничено использование личных автомобилей. Транзитные машины направляются в обход населенных пунктов.