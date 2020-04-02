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02.04.2020 15:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму подсчитали отток туристов из-за коронавируса

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Из-за ситуации с коронавирусом и объявленных карантинных мероприятий в апреле и мае Крым недосчитается ориентировочно 900-950 тысяч отдыхающих. Таковы данные министерства курортов и туризма РК.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Сейчас туристы активно покидают полуостров, исполняя постановление правительства РФ и указ главы Республики Сергея Аксенова о приостановлении средств размещения до лета.

- Лучше сейчас мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и туротрасль, применим реальные меры поддержки и постараемся не потерять высокий сезон, - отметил министр Вадим Волченко.

Работа крымских отелей и санаториев приостановлена до 1 июня. Основной отток туристов уже происходит и может завершиться до 6 апреля. При этом в министерстве не исключили, что небольшое количество отдыхающих может остаться в санаториях до завершения лечения. Но общий процент загрузки в ближайшие дни не превысит 3-5 процентов.

- Для остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции, проводятся все мероприятия дезинфекции и профилактики. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за их пределы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и SPA-центры, - отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Помимо этого, администрации курортных регионов рассказывают квартиросдатчикам в частном секторе об ответственности за размещение туристов.

Как сообщалось ранее, с 28 марта по 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), детских лагерях запрещено. За исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

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