Крымчанам разрешили ездить к пожилым и больным в период самоизоляции

Глава Крыма внес коррективы в свой указ о режиме повышенной готовности, поправками к которому накануне введен режим полной самоизоляции для жителей полуострова с 3 по 6 апреля. Документ опубликован на сайте правительства РК.

Власти дали ответ на самый распространенный вопрос, который после публикации указа задавали крымчане: как в условиях полного запрета на передвижения по городу (за исключением похода в магазин, выноса мусора и выгула собак) навести одиноких родственников пенсионного возраста. Ведь тем, кому больше 65, запрещено выходить из дома для их же безопасности. Теперь, согласно поправкам к указу, можно самостоятельно привозить продукты, лекарства и товары первой необходимости пожилым и больным родственникам.

"Передвижение по территории Республики Крым разрешается, если товары первой необходимости доставляются близкими родственниками гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевания",- уточняется в указе. Правда, как подтвердить поездку к такому родственнику, в указе не уточняется.

Исключение сделано и для адвокатов - они могут направляться к месту оказания юридической помощи или судебного разбирательства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о режиме полной самоизоляции с 3 по 6 апреля. Сегодня Минздрав Крыма объявил набор волонтеров-медиков и добровольцев, готовых оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

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