Правительство принимает активные меры, чтобы не допустить неконтролируемое проникновение завозных случаев инфекции в страну и дальнейшего ее распространения среди населения. Сейчас завершается подготовка информационной системы, которая будет вести учет лиц, находящихся на карантине, следить за его соблюдением и информировать самого человека и органы власти о нарушениях. Каждый человек, прилетающий в Россию, уже обязан еще до пограничного контроля заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг специальную электронную форму, в которой в том числе требуется указать адрес проживания на время карантина. Нахождение по адресу будет отслеживаться с помощью операторов мобильной связи, при нарушениях режима система сама пришлет смс-предупреждение и подаст сигнал в органы власти, включая правоохранительные. В системе продумана функция журнала учета. "Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома", - заметил Михаил Мишустин.

Набирает обороты процесс тестирования населения. Анализы берутся по всей стране. В 95 лабораториях Роспотребнадзора в сутки проверяют более 20 тысяч проб. С 19 марта в работу включились лаборатории еще 193 медицинских организаций, и если в первые дни они обрабатывали чуть более 500 проб, то сейчас более 12 тысяч в сутки. Свой вклад делают коммерческие лаборатории, где каждый день могут анализировать около 2 тысяч образцов. "Таким образом, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в нашей стране исследуется около 36 тысяч анализов на коронавирусную инфекцию, - заметил глава правительства. - По этим показателям мы в первой тройке мировых лидеров". Все исследования, обратил он внимание, делаются на отечественных тест-системах.

За эти результаты особой благодарности руководства правительства удостоились сотрудники Роспотребнадзора, которые уже третий месяц работают, напомнил Мишустин, практически в круглосуточном режиме.

В связи с тем, что работа ЗАГСов приостановлена по определенным форматам, необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было получить дистанционно

Премьер-министр также сказал и о еще одном поручении, адресованном минюсту. "В связи с тем, что работа ЗАГСов приостановлена по определенным форматам, необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность зарегистрировать эти события", - заявил Мишустин.