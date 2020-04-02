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02.04.2020 18:14
Рубрика: Легковые авто

Российский Isuzu D-Max обзавёлся версией для бездорожья

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Isuzu. Фото: Пресс-служба Isuzu.
Фото: Пресс-служба Isuzu.

Isuzu начала в нашей стране продажи пикапа D-Max AT35. Это спецверсия модели, которая получила адаптацию для серьёзного бездорожья.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Кроме установки колёс большего диаметра (на D-Max AT35 установлены 315/70 R17) специалисты Arctic Trucks усилили кронштейны крепления кузова к раме, изменили геометрию крыльев, лифтанули кузов (+30 мм) и переднюю подвеску (+10 мм).

D-Max 35 дополнительно оснащён фаркопом со съёмным кронштейном, лебёдкой с электроприводом под передним бампером, шноркелем, защитой картера и коробки передач из 6-миллиметрового алюминиевого листа.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

Под капотом пикапа установлен 3-литровый дизель мощностью 177 л.с., в пару которому можно выбрать либо 6-скоростную МКП, либо 6-диапазонный "автомат" Aisin. Привод - полный с принудительным подключением передней оси. Модель оснащена блокировкой дифференциала передней и задней осей.

Фото: iStock
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Цена на D-Max с одинарной кабиной в России составляет 2 145 000 рублей, с двойной - 2 245 000 рублей. Сколько стоит D-Max AT35, пока не сообщается.

Ранее "Российская газета" рассказывала о новом поколении Isuzu D-Max, которое можно купить только в Таиланде.

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