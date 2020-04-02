Семиместный Hyundai Creta будет маленьким Palisade

Недавно "РГ" публиковала фото 7-местной версии Hyundai Creta, на котором были видны изменения в стайлинге передней части. На этот раз "шпионы" смогли запечатлеть "корму" кроссовера.

Несмотря на основательный камуфляж, можно с уверенность говорить о том, что Hyundai Creta получит изменённый дизайн крышки багажника и фонарей. Крыша автомобиля лишится наклона в районе задней стойки, поэтому в профиль 7-местная версия "корейца" будет напоминать Hyundai Palisade.

Предполагается, что моторная гамма новинки будет такой же, как у 5-местного варианта: например, в Индии Creta второго поколения можно купить с 1.5-литровыми дизелем и бензиновым агрегатом и турбированным 1.4 T-GDi.

Пока нет никакой информации о том, какой будет география продаж 7-местного Hyundai Creta. Есть слухи, что такой кроссовер появится только в Индии, однако фото были сделаны в Южной Корее, и это наталкивает на мысль, что у автомобиля будет статус глобального. Ведь есть в Индии собственный центр исследований и разработок, и его специалисты прекрасно справляются с проектированием моделей под собственный рынок, а тут при делах Корея...

Ожидается, что продажи 7-местного Creta начнутся в 2021 году, но мы предполагаем, что автомобиль появится в продаже до конца 2020-го.

В России продаётся Hyundai Creta первого поколения. Недавно модель пережила рестайлинг и получила спецверсию "Би-2". Цена - от 975 000 рублей.