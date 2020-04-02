В Минске ратифицировали визовое соглашение с Евросоюзом

Соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз ратифицировали 2 апреля депутаты нижней палаты белорусского парламента. Визовое соглашение, отмечают обозреватели, предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Рассматривается депутатами и вопрос о ратификации соглашения о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Как уже информировал "СОЮЗ", эти соглашения Минск и Брюссель подписали в первой декаде января в столице ЕС. Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней, а в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней. Кстати, и белорусская виза для граждан ЕС подешевеет до 35 евро, а срок пребывания иностранцев в РБ увеличится с 90 дней в году до 180.

Кроме того, отдельные категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы в упрощенном порядке. Будет увеличен и перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях.

Что касается соглашения о реадмиссии, информирует БЕЛТА, то после вступления его в силу стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Оба документа, поясняет агентство, должны быть ратифицированы парламентами РБ и ЕС. Что касается сроков их вступления в силу, то они, согласно регламенту, начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу уже в июне текущего года.