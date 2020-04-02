Володин рассказал, что объединяет россиян и белорусов

- На протяжении веков наши братские народы объединяют духовные и нравственные ценности, традиции, история, культура, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы. - Нас навсегда сплотила память о совместной борьбе и подвиге отцов и дедов, отдавших жизнь за Победу, во имя свободы, нашего будущего.

Глава нижней палаты напомнил, что в рамках союзной интеграции власти обеих стран решают важные задачи по развитию взаимовыгодного сотрудничества. В процесс активно вовлечены и парламентарии. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России работает над сближением законодательства в интересах граждан наших стран, напомнил Володин.

- Мы можем еще многое сделать, эффективно используя на благо людей потенциал союзной интеграции, широкие возможности совместных масштабных проектов, - считает он.

Народам Беларуси и России спикер пожелал мира, добра и благополучия.

День единения народов двух государств посвящен созданию Союзного государства. 2 апреля 1996 году было положено начало союзной интеграции. Был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, предполагавший в том числе формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству.